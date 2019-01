Al posto del marocchino in partenza, il club pensa a un difensore d'esperienza e l'uruguagio è in pole. Sondati anche Bruno Alves, Ivanovic, Skrtel e Christensen.

Mehdi Benatia freme. Nella Juventus trova sempre meno spazio e vorrebbe approfittare della finestra invernale del calciomercato per lasciare Torino. C'è il Monaco sulle sue tracce, ma sul suo smartphone è arrivata un'altra offerta a cui è difficile rinunciare.

A quasi 32 anni, infatti, il difensore marocchino ha ricevuto un messaggio dall'Al-Duhail di Doha, la squadra di Rui Faria, ex collaboratore di Mourinho, che avrebbe messo sul piatto una proposta vicina ai 10 milioni di euro più bonus per trasferirsi in Qatar.

Col ritorno di Bonucci e con le buone prove di Rugani, a Mehdi stanno rimanendo solo briciole bianconere e quindi sarà partenza, è solo questione di giorni: probabile che si chiuda lunedì. Ma, con tre fronti aperti, la Vecchia Signora non vuole rimanere con posizione scoperte, nemmeno quelle di rincalzo.

Calciomercato Juventus: Caceres per Benatia?

Ed ecco allora che la Juventus irrompe ad animare il calciomercato anche per la difesa. Paratici non intende fare spese folli né pensare a scommesse in ottica futura. Serve un uomo di esperienza, anche a livello internazionale, uno pronto da mandare in campo subito e possibilmente duttile nel ruolo. Il ritratto, insomma, di Martin Caceres, uno che oltretutto la Juventus la conosce molto bene perché ci ha già giocato in due tornate: nel 2009-10 e dal gennaio 2012 al 2016.

Caceres, in uscita dalla Lazio, è un giramondo. Ma la Juve è la squadra in cui ha giocato di più: 110 partite con 7 gol e 6 assist, 5 scudetti vinti oltre a 2 Coppe Italia e altrettante Supercoppe nazionali. Gioca centrale, ma sa fare sia il laterale di destra che quello di sinistra, ha esperienza internazionale da vendere, conosce l'ambiente e non ha smanie di protagonismo: perfetto, insomma.

Ma i tempi del calciomercato stringono, quindi Paratici e i suoi tengono monitorati anche altri profili, come Bruno Alves che piace al ds, ma che il Parma considera incedibile, come Ivanovic dello Zenit San Pietroburgo, Christensen e Cahill del Chelsea e Skrtel del Fenerbahce. Più staccati, poi, ci sono anche Garay del Valencia, Sokratis dell'Arsenal e Mangala del Manchester City.