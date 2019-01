Il meeting di Boston inaugura la quarta edizione del World Indoor Tour IAAF di atletica con un cast ricco di grandi campioni. Focus sul mezzofondo e sulle stelle emergenti Sydney McLaughlin e Raj Benjamin.

12 ore fa di Diego Sampaolo

Parte da Boston il IAAF World Indoor Tour 2019, circuito dei sei più importanti meeting indoor del mondo, che comprende oltre al meeting statunitense in programma il 26 Gennaio le tappe di Karlsruhe (2 Febbraio), di Torun (6 Febbraio), Madrid (8 Febbraio), Birmingham (16 Febbraio) e Dusseldorf (20 Febbraio).

Il programma del World Indoor Tour prevede cinque specialità maschili (400 metri, 1500 metri, 60 metri ostacoli, salto in alto e salto in lungo) e sei specialità femminili (60 metri, 3000 o 5000 metri, salto con l’asta, salto triplo e getto del peso). L’assegnazione dei punteggi per ciascuna specialità prevede 10 punti per i vincitori, 7 punti per il secondo classificato, 5 punti per il terzo e 3 punti per il quarto. I vincitori delle classifiche di specialità verranno premiati alla fine del circuito con un assegno da 20000 dollari e una wild card per partecipare di diritto ai Mondiali Indoor di Nanchino del 2020.

Ben tre tappe del circuito a Karlsruhe, Birmingham e Dusseldorf hanno già annunciato il tutto esaurito a testimonianza del grande successo di pubblico di questi meeting. Il Reggie Lewis Center di Boston ospita il New Balance Indoor Grand Prix, che preannuncia come da tradizione grandi gare di mezzofondo.

Gebrhiwet e Cheserek in un grande 3000 metri maschile

La gara di maggior tasso tecnico è la rivincita dell’anno scorso sui 3000 metri maschili che metterà di fronte il primatista del meeting Hagos Gebrhiwet e il vincitore della gara del miglio della passata edizione Edward Cheserek.

Gebrehiwet stabilì il record del mondo juniores sui 3000 metri e il primato del meeting tuttora imbattuto dei 3000 metri con 7’32”87 nell’edizione del meeting di Boston del 2013. Il ventiquattrenne originario della regione del Tigray in Etiopia ha vinto due medaglie ai Mondiali sui 5000 metri (argento a Mosca 2013 e bronzo a Pechino 2015) e il bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016 sulla stessa distanza e ha detenuto il record del mondo juniores dei 5000 metri all’aperto fino all’estate scorsa con il 12’47”53 realizzato a Parigi nel 2012. Lo scorso 6 Gennaio Gebrehiwet ha vinto il cross internazionale del Campaccio a San Giorgio su Legnano battendo il connazionale Selemon Barega.

Il keniano Edward Cheserek ha vinto 17 titoli NCAA con la maglia dell’Università dell’Oregon nel corso della sua brillante carriera sportiva a livello di gare di college. Lo scorso anno il ventiquattrenne originario del Distretto di Marakwet ha stabilito la seconda migliore prestazione mondiale all-time del miglio correndo in 3’49”44 al David Hemery Invitational di Boston. Solo il grande Hicham El Guerrouj ha corso più velocemente sul miglio indoor in occasione del record mondiale di 3’48”45 realizzato a Gand nel 1997. Soltanto 24 ore dopo “King” Cheserek scese di nuovo in pista al meeting di Boston per vincere i 3000 metri in 7’38”74 davanti a Hagos Gebrehiwet.

Il nome più interessante da seguire in vista dei prossimi Campionati Europei Indoor di Glasgow 2019 è lo spagnolo Adel Mechaal, che ha vinto il titolo continentale al coperto a Belgrado 2017 sui 3000 metri e si è classificato quarto sui 1500 metri ai Mondiali di Londra all’aperto.

5000 metri femminili: Simpson e Klosterhalfen protagoniste

La campionessa mondiale dei 1500 metri di Daegu 2011 Jenny Simpson debutta nella stagione 2019 correndo i 5000 metri sulla pista dove l’anno scorso si impose sui 3000 metri in 8’40”31. Nell’edizione del 2017 Simpson contribuì con la sua frazione di staffetta al record del mondo nella distance medley relay insieme alle compagne Emma Coburn, Sydney McLaughlin e Brenda Martinez con il tempo di 10’42”57. Nella sua carriera Simpson è salita sul podio sempre sui 1500 metri anche ai Mondiali di Mosca 2013 e di Londra 2017 (argento) e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 (bronzo).

La ventunenne tedesca Konstanze Klosterhalfen disputerà il secondo meeting stagionale da quando si è trasferita negli Stati Uniti per allenarsi con il tecnico Pete Julian nell’ambito del Nike Oregon Project. All’esordio Klosterhalfen ha disputato due gare con una pausa di soli 20 minuti correndo i 1000 metri in 2’43”02 e il miglio in 4’29”06 (record personale). Nel 2017 Klosterhalfen ha vissuto la migliore stagione della sua carriera con l’argento sui 1500 metri agli Europei Indoor di Belgrado, il titolo europeo under 23 a Bydgoszcz sui 1500m e i record personali all’aperto sui 1500 metri (3’58”92) a Berlino e sui 3000m (8’29”89) a Birmingham. Lo scorso anno ha battuto il record tedesco indoor sui 3000 metri detenuto dal 1988 da Kathrin Ulrich in occasione dei Campionati nazionali indoor, ma è stata costretta a fermarsi per alcune settimane per un infortunio. E’ tornata in tempo per gli Europei di Berlino dove si è classificata quarta sui 5000 metri.

Miglio femminile con Seyaum e Coburn

La statunitense Emma Coburn disputerà un’insolita gara sul miglio al debutto nella stagione 2019, durante la quale difenderà il titolo mondiale dei 3000 siepi conquistato due anni fa a Londra 2017. L’atleta originaria di Boulder in Colorado affronterà la connazionale Brenda Martinez, bronzo ai Mondiali di Mosca 2013 sugli 800 metri e l’etiope Dawit Seyaum, che vinse il titolo mondiale juniores sui 1500 metri proprio negli Stati Uniti a Eugene 2014 e nella scorsa edizione del meeting indoor di Boston sui 1500 metri in 4’04”38.

Miglio maschile con Kejelcha

Il due volte campione del mondo indoor di Birmingham 2018 dei 3000 metri e iridato juniores dei 5000m di Eugene 2014 Yomif Kejelcha correrà il miglio per la seconda volta in questa stagione dopo l’eccellente 3’52”61 realizzato a Seattle su una pista di dimensioni superiori ai 200 metri chiamata “oversized” negli Stati Uniti. Il principale avversario dell’etiope è il neozelandese Nick Willis, due volte medagliato olimpico (argento a Pechino 2008 e bronzo a Rio 2016) e autore di un buon 3’41”70 al debutto stagionale ottenuto in Nuova Zelanda.

800 metri tutto statunitense con Brazier e Murphy

Si preannuncia un 800 metri maschile tutto di marca statunitense con il bronzo olimpico di Rio de Janeiro 2016 e campione statunitense 2018 Clayton Murphy e il connazionale Donovan Brazier, che vinse l’edizione dell’anno scorso del meeting di Boston in 1’45”11 sfiorando di appena 11 centesimi di secondo il record statunitense indoor detenuto da Johnny Gray.

Sydney McLaughlin debutta sui 500 metri

La formidabile diciottenne Sydney McLaughlin apre la stagione sull’insolita distanza spuria dei 500 metri nella prima gara da professionista dopo un 2018 da incorniciare nell’atletica NCAA. Mclaughlin ha stabilito il record mondiale juniores sui 400 metri ostacoli con un eccellente 52”75 salendo al decimo posto delle liste iridate all-time assolute e ha vinto i titoli NCAA sui 400 ostacoli all’aperto. A livello indoor si è classificata seconda sui 400 metri ai Campionati NCAA di College Station stabilendo il record mondiale juniores con 50”36. Dopo la stagione 2018 terminata con un infortunio Sydney ha firmato un contratto con New Balance e ha iniziato ad allenarsi sotto la guida della campionessa olimpica dei 100 ostacoli di Atene 2004 Johanna Hayes. McLaughlin salì sulla ribalta giovanissima nel 2014 quando corse i 400 ostacoli in 55”63 a soli 14 anni ai Campionati statunitensi Juniores.

L’anno successivo vinse il primo titolo importante della sua carriera sui 400 ostacoli ai Mondiali under 18 di Cali 2015. Continuò i suoi progressi nel 2016 quando si qualificò per le Olimpiadi con il terzo posto ai Trials olimpici sui 400 ostacoli stabilendo il record mondiale under 20 con 54”15. Ai Giochi di Rio Sydney si fermò in semifinale ma dimostrò il suo potenziale classificandosi quinta in semifinale. E’ stata la più giovane atleta statunitense a gareggiare alle Olimpiadi dal 1972. Nel 2017 ha migliorato il record mondiale under 20 con 53”82 ai Campionati statunitensi. Detiene dieci dei migliori undici tempi al mondo di sempre a livello juniores. Viene da una famiglia di sportivi. Il padre Willie è stato semifinalista ai Trials olimpici del 1984 sui 400 metri e aveva un personale sul giro di pista con 45”30. La madre Mary era una buona atleta a livello di high school. Il fratello Taylor ha vinto l’argento ai Mondiali Under 20 di Bydgoszcz 2016 sui 400 ostacoli e vanta un personale su questa distanza di 49”10.

300 metri maschili con Raj Benjamin

il giovane talento originario di Antigua ma nativo di New York Raj Benjamin debutta nella stagione 2019 sulla distanza spuria dei 300 metri dopo la straordinaria stagione 2018 nella quale ha realizzato la terza migliore prestazione mondiale di sempre sui 400 ostacoli eguagliando il grande Edwin Moses con 47”02 in occasione del titolo NCAA a Eugene con la maglia dei Trojans della University of Southern California. Poche settimane dopo ha migliorato il personale correndo i 200 metri con 19”99 al meeting di Parigi. Il figlio dell’ex campione di cricket delle West Indies Winston Benjamin ha preso la cittadinanza statunitense e ha firmato un contratto da professionista con la Nike durante l’autunno.

Salto con l’asta femminile Rivincita di Reno tra Stefanidi e Nageotte

La campionessa olimpica, mondiale ed europea in carica del salto con l’asta Eketerini Stefanidi torna a Boston dove si impose due anni fa. L’astista greca formatasi negli Stati Uniti ha aperto la stagione indoor vincendo le Pole Vault Summit di Reno con 4.74m battendo la statunitense Katie Nageotte con la stessa misura e la sfida si rinnoverà anche a Boston. Stefanidi (vincitrice delle ultime tre edizioni della Diamond League) ha annunciato che gareggerà anche nelle altre tre tappe del World indoor Tour a Karlsruhe, Birmingham e Dusseldorf in vista degli Europei di Glasgow dove difenderà il titolo continentale al coperto conquistato due anni fa a Belgrado.

300 metri femminili con Gabrielle Thomas e Kendall Ellis

Molto interessante si preannuncia il cast dei 300 metri femminili con la campionessa NCAA dei 400 metri indoor Kendall Ellis, e Gabrielle Thomas, vincitrice del titolo NCAA sui 200 metri e vincitrice nei 200 metri della Diamond League a Losanna.

La campionessa del Commonwealth dei 100 metri di Gold Coast e finalista mondiale Michelle Lee Ahye è la favorita sui 60 metri femminili contro la giamaicana Shillonie Powell Calvert.

Gli 800 metri femminili vedranno al via la scozzese Lynsey Sharp, campionessa europea di Helsinki 2012 e finalista olimpica a Rio de Janeiro 2016, e la campionessa NCAA 2015 Raevyn Rodgers, che vantano lo stesso primato personale di 1’57”69 e la forte specialista dei 400 ostacoli Goeoganne Moline, vincitrice al Golden Gala Pietro Mennea 2018.

Schwanitz favorita nel getto del getto del peso

La tedesca Christina Schwanitz (campionessa mondiale a Pechino 2015 e argento europeo a Berlino 2018) è la favorita nel getto del peso dopo il buon debutto stagionale nel quale ha realizzato l’unico lancio oltre i 19 metri di quest’anno con 19.07m in Germania. La principale avversaria della tedesca sarà l’ungherese Anita Marton, campionessa mondiale indoor in carica di Birmingham 2018.

60 metri ostacoli maschili con quattro dei migliori cinque atleti delle liste mondiali stagionali

Saranno presenti gli specialisti compresi tra il secondo e il quinto posto delle liste mondiali stagionali dei 60 ostacoli: Aaron Mallett e Freddie Crittenden (7”56 e 7”63 a Iowa City), il campione del mondo indoor 2018 Jarret Eaton (7”63 a Columbia) e Josh Thompson (7”64).