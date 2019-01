La Juventus ha iniziato il 2019 come aveva concluso il 2018: vincendo. In Supercoppa italiana la squadra di Allegri ha superato 1-0 il Milan grazie alla rete di Cristiano Ronaldo, alla ripresa della Serie A si è invece sbarazzata del Chievo con un netto 3-0. I bianconeri sono però focalizzati su un altro obiettivo, vale a dire la Champions League. Si capisce dalle parole di Leonardo Bonucci, intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

Contro l'Atletico ci aspetta un ottavo di finale molto equilibrato. Affrontiamo una grande squadra con esperienza internazionale, abituata ad arrivare in fondo alle competizioni. In panchina c'è un grande allenatore come Simeone, in campo tanti fuoriclasse. Servirà la migliore Juventus. Possiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, questo è l'obiettivo. Servirà anche un po' di buona sorte, ma siamo un super collettivo. Le favorite per la Champions sono Barcellona, City, Juventus e Liverpool, squadre dotate di un gioco e un'identità. In Champions però ci sono sempre sorprese, noi dobbiamo pensare a restare concentrati