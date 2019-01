View this post on Instagram

Étonnement l'être humain oublie très vite. Juste le temp de passer d'un étage a un autre et tout est oublié. Il est bien plus facile de pointer du doigt une personne, que de savoir reconnaitre les sacrifices, l'apport et les bienfaits qu'a pu avoir cette personne au sein d'un "groupe". Un penalty Raté, une fausse altercation comme il s'en produit chaque jours dans chaque equipe se suit d'une mise à l'écart. La reconnaissance parle si bas, et la diffamation est acclamée. L'ingratitude pour les uns et le racisme pour les autres sont monnaie courante dans ce monde. Il est bien plus facile d’oublier que d’encenser, de dénigrer plutot que de se souvenir de ce que l’homme a pu faire de bien. Chaque homme a le droit a l’erreur, une erreur qui peut coûter parfois très chère. #GrosseAmende réclamé pour un penalty Raté heureusement sans conséquence. A croire que je ne voulais pas marquer pour gagner ce match. Pour Finir, La boxe au boxeur le foot au footballeur et le yoga pour tous. Il n'y a jamais eu de bagarre a bon entendeur Salut. Merci pour ceux qui me soutiennent le phénix renaît toujours de ses cendres a ce qu'il paraît.