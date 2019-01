Yamaha MotoGP esonera il project leader Koujii Tsuya per archiviare la deludente stagione 2018. Il 4 febbraio a Jakarta sarà svelata la nuova YZR-M1 di Rossi e Vinales che due giorni dopo sarà in pista.

53 minuti fa di Luigi Ciamburro

Yamaha deve archiviare la stagione 2018 di MotoGP, contrassegnata da una sola vittoria che porta la firma di Maverick Vinales. L'agnello sacrificale è il project leader Koujii Tsuya, balzato agli onori della cronaca sportiva nel corso dell'ultimo GP d'Austria, quando ha chiesto pubblicamente scusa ai due piloti ufficiali e ai tifosi per non essere riuscito ad allestire una moto competitiva nel week-end. Ma alle parole non sono seguiti i fatti e il Blue Team ha sofferto anche nella seconda parte del campionato, con i soliti problemi di spinning, mancanza di grip al posteriore con gomme usate e quindi di accelerazione, soprattutto nelle curve lente.

Nonostante la vittoria dello spagnolo in Australia e le buone prestazioni di Valentino Rossi in Malesia e a Valencia, la YZR-M1 ha un evidente gap tecnico da Honda e Ducati, uno schiaffo morale difficile da metabolizzare. Kouji Tsuya è diventato capo progetto del team Yamaha nel 2017 prendendo la "poltrona" appartenuta a Masahiko Nakajima, attuale presidente di Yamaha Motor Racing. Nel corso dell'ultimo biennio è stato incaricato di sviluppare la M1 a seconda delle richieste dei suoi due alfieri, ma sono state tra le due peggiori stagioni della storia, raggiungendo il record negativo di 25 gare senza mai salire sul gradino più alto del podio.

I tecnici hanno avuto difficoltà insormontabili a causa di un motore troppo aggressivo ai bassi regimi, che ha creato problemi anche in frenata e decelerazione. L'adozione di un software unico ha fatto il resto, sull'elettronica Yamaha è stata incapace di tenere il passo delle dirette avversarie, la M1 è regredita sia in controllo di trazione che a livello di mappature, freno motore e antiwheel. Nei test autunnali sono state portate due nuove specifiche di motore, ma a detta di Valentino Rossi i problemi sono ben lontani dall'essere risolti se a Sepang non verranno introdotti aggiornamenti ben più decisivi.

Anche se manca un comunicato ufficiale da parte di Yamaha, il sito Paddock-GP suggerisce che a sostituire Tsuya sarà Takahiro Sumi, fino ad ora responsabile dello sviluppo del telaio della M1. La destituzione dell'ingegnere giapponese non è una sorpresa: Lin Jarvis aveva annunciato cambiamenti sia nel finale dello scorso campionato di MotoGP, sia diversi giorni fa a MCN.

L'unico modo per uscire da un problema è di indagare su ciò che è andato storto, assicurarsi che non si stia continuando a sbagliare e decollare in una nuova direzione. La moto non viene sviluppata in Italia, qui facciamo la manutenzione del motore e abbiamo alcuni ingegneri elettronici. Il gruppo responsabile dello sviluppo e della progettazione della moto del prossimo anno è in Giappone... L'hardware è uno dei problemi problemi e abbiamo bisogno di aiuto dal Giappone, ma questo discorso l'abbiamo fatto già tante volte.

C'è grande fermento in casa Yamaha, non solo per il cambio al vertice, ma anche in vista della presentazione del team MotoGP 2019 che si terrà il 4 febbraio a Jakarta, in Indonesia. La prima novità sarà il colore della livrea: con l'addio del main sponsor Movistar, il blu avrà un ruolo meno predominante per dare maggior spazio al nuovo marchio Monster, che dovrebbe dare un tocco di nero alla M1. Il condizionale è d'obbligo, perché in un recente video pubblicato sul canale YouTube Monster Energy Yamaha MotoGP la moto di Valentino Rossi sembra avere un cupolino di colore giallo. Una mossa per spiazzare gli appassionati o una premonizione reale?

Due giorni dopo, dal 6 all'8 febbraio, i piloti ufficiali scenderanno in pista a Sepang per mettere a punto i nuovi dettagli. Nel team di Iwata occhi puntati soprattutto sul motore, ma dovrebbero esserci delle novità anche dal punto di vista del telaio e forse dell'aerodinamica. Riproporre la moto già vista a Valencia e Jerez lo scorso novembre sarebbe troppo riduttivo e un'altra stagione ai "regimi minimi" rischierebbe di provocare un autentico terremoto in Yamaha.