Dal Genoa arriva Piatek che il Milan ha pagato 35 milioni di euro: il polacco ha firmato fino a giugno 2023 (1,8 milioni a stagione). Per Gattuso un attaccante da 19 gol in 21 partite stagionali.

23 gen 2019 di MarcoValerio Bava

Ci siamo, il calciomercato Milan conosce il suo primo colpo invernale: Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore rossonero. L'affare ha conosciuto un'accelerata dopo l'accordo per il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea ed è arrivato alla definizione nelle ultime ore. Piatek era il primo obiettivo di Leonardo per rinforzare l'attacco a disposizione di Gattuso, il nome giusto per consolidare la linea verde intrapresa dal club dopo l'arrivo di Paquetà.

Al Genoa andranno 35 milioni che saranno versati subito in un'unica soluzione. Il Milan in questo modo ha ottenuto uno sconto di 5 milioni sull'iniziale richiesta di 40 milioni da parte di Preziosi, che può comunque esultare per una plusvalenza clamorosa che aveva preso l'attaccante sei mesi fa per 4,5 milioni dal KS Carcovia.

Gattuso accoglie il primo colpo del calciomercato Milan e può quindi dimenticare l'addio di Higuain che ormai proprio non voleva più stare all'ombra della Madonnina. Mentre il polacco ha rifiutato il corteggiamento di West Ham e di Shanghai SIPG pur di approdare in rossonero. Ha firmato un contratto fino a a giugno 2023 a 1,8 milioni a stagione. Un salto considerevole rispetto ai 450 mila euro percepiti in Liguria.

Getty Images

Calciomercato Milan, chi è Krzystof Piatek

Esulta facendo il pistolero, un gesto che tutta l'Italia calcistica ha imparato a conoscere in questi primi sei mesi di Piatek in Serie A. Impossibile del resto non notare un giocatore che segna 19 gol in 21 partite. Il suo impatto con il calcio italiano è stato devastante. Poker al Lecce nel terzo turno di Coppa Italia, poi altre nove reti nelle prime otto giornate di campionato. Fino ad arrivare alle 13 attuali. Un bottino che ha attirato le attenzioni del calciomercato Milan.

La sensazione diffusa di avere di fronte un attaccante di livello, capace di far gol in tutti i modi: di testa, dalla distanza, di rapina. In Polonia lo paragonano a Lewandowski. Certo è che, al momento, Piatek è costato di più del suo collega e idolo per cui mai nessun club ha speso 35 milioni di euro.

Krzystof è fidanzato con Paulina Procyk con la quale ha viaggiato in macchina da Cracovia a Genova per andare a effettuare le visite mediche con il Genoa e poi firmare il contratto. Ora la signora Piatek potrà abbracciare una delle capitali della moda. Sua grande passione. Anche se di mestiere Paulina è avvocato. La coppia ama viaggiare e in Italia si è invaghita della pasta al pesto. Qualcuno può dar loro torto? Difficile. Ora però c'è il Milan. Per Piatek una nuova avventura che a Milanello sperano inizi come era cominciata quella al Genoa. A suon di gol.