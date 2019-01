Ecco i voti, i migliori e i peggiori del match di Marassi, che regala il quarto posto in solitaria ai rossoneri. Esordio in Serie A positivo per l'ex Flamengo.

3 ore fa di Stefano Fiori

Due gol in Coppa Italia alla Sampdoria, altre due reti oggi contro il Genoa: Marassi ingolosisce il Milan, che vince 2-0 in casa dei rossoblù e si prende il quarto posto in solitaria in Serie A. Una vittoria pesantissima per la formazione di Rino Gattuso (in tribuna per squalifica): i rossoneri salgono a quota 34 punti e superano sia la Lazio che la Roma. Un acuto importante in chiave Champions League, in una partita cominciata piuttosto in sordina. Nella ripresa però il Diavolo è salito di tono e l'accoppiata Borini-Suso ha deciso il match.

La sfida delle 15 era stata accompagnata dalle polemiche, per la decisione di farla disputare in un orario molto scomodo per i tifosi. È stata anche la sfida di Piatek, anche se il polacco era assente per squalifica: nelle prossime ore si dovrebbe concretizzare il suo passaggio proprio al Milan.

In campo però è stata soprattutto la partita di Lucas Paquetá: debutto in campionato molto positivo per il talento brasiliano, capace di far vedere numeri d'alta scuola in puro stile verdeoro. Monumentale Donnarumma, decisivo in tanti interventi che hanno salvato i rossoneri sullo 0-0 e poi sul vantaggio. Prova encomiabile anche per Bakayoko e per la difesa di Gattuso. Nel Genoa, da premiare la combattività di capitan Criscito. Scopriamo allora i voti, i migliori e i peggiori del match di Marassi.

Serie A, le pagelle di Genoa-Milan

Genoa (4-4-2): Radu 6.5; Biraschi 5.5 (76' Pereira 6), Romero 5, Zukanovic 5.5, Criscito 7; Lazovic 6, Rolon 5.5, Veloso 5.5 (84' Dalmonte sv), Bessa 5.5; Pandev 5.5 (58' Favilli 5), Kouamé 5.5. Allenatore: Cesare Prandelli 5.5.

Milan (4-3-3): Donnarumma 7.5; Abate 6.5, Zapata sv (14' Conti 6.5), Musacchio 6.5, Rodriguez 6; Paquetá 6.5, Bakayoko 6.5, Calhanoglu 5.5 (78' Mauri 6); Suso 7 (88' Castillejo sv), Cutrone 5.5, Borini 7. Allenatore: Gennaro Gattuso (sostituito dal vice Luigi Riccio) 6.5.

Getty Images Donnarumma monumentale a Marassi

I migliori

Donnarumma 7.5

Calmo, sicuro, decisivo: è il Gigio delle giornate migliori. È superbo nella deviazione in tuffo sulla conclusione sognante di Lazovic, è lucidissimo quando rimane in piedi e incanta Bessa. Il capolavoro arriva al 68', con la doppia parata che salva i rossoneri. Anzi no, è al 74' che si supera deviando sulla traversa il bolide di Veloso. Vabbè, decidete voi. Roberto Mancini approva.

Borini 7

È l'eroe che i tifosi del Milan non si sarebbero mai aspettati. Non segnava in Serie A dallo scorso maggio, l'umile e versatile Fabio. E tutto portava a pensare che non avrebbe trovato la rete anche stavolta. Poi, piano piano, l'11 rossonero è emerso dal grigiore dell'attacco di Gattuso: ha fatto le prove generali al 62', col diagonale deviato da Radu, è andato a bersaglio dieci minuti dopo da vero bomber d'area. Iniezione di fiducia.

Criscito 6.5

Il migliore tra i rossoblù, per distacco. Per la prima volta in stagione gioca da terzino a quattro, ma praticamente domina su tutta la fascia. Nel primo tempo triangola a meraviglia con Bessa, nella ripresa sfiora un super gol al volo. Almeno lui, avrebbe meritato altro rispetto alla sconfitta.

Menzione speciale: Paquetá 6.5

È all'esordio in Serie A, ma già alla sua seconda a Marassi (dopo la Samp in Coppa Italia). Sarà l'aria ormai confidenziale con lo stadio genovese, ma il funambolo brasiliano si diverte a colorare di verdeoro questo insolito lunedì pomeriggio. Una lambreta alla Neymar di qua, un gran sinistro al volo che si stampa sul palo di là: l'ex Flamengo ha talento, ma c'erano forse dubbi?

I peggiori

Romero 5

Ha 20 anni, è già entrato nell'orbita d'interesse della Juventus e quest'anno ha firmato diverse prestazione importanti. Oggi no, però: una prestazione timida, culminata in negativo quando lascia che Borini depositi in rete totalmente indisturbato.

Cutrone 5.5

L'unica nota stonata nella vittoria del Milan. Mezzo punto in più per il pallone addomesticato, che fa partire l'azione del raddoppio di Suso. Per il resto, Patrick non riceve suggerimenti utili e nemmeno fa nulla per cercare la via della rete. Nove giorni fa, qui a Marassi aveva piegato la Samp con una doppietta. Col Genoa, niente bis.