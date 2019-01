Numero del brasiliano sul giocatore rossoblù, poi però Lazovic ruba il pallone e i rossoneri rischiano grosso.

4 ore fa

Esordio in Serie A per Lucas Paquetà. Un debutto fortunato visto che il Milan ha ottenuto un'importantissima vittoria per 2-0 sul campo del Genoa grazie alle reti di Borini prima e Suso poi. Con questi tre punti i rossoneri sono saliti a quota 34 al quarto posto solitario in classifica e si sono messi alle spalle Roma e Lazio.

Tra i migliori in campo c'è stato sicuramente il brasiliano arrivato in questa sessione di calciomercato dal Flamengo per 35 milioni di euro più bonus. Il classe 1997 ha messo in mostra tutte le sue qualità, colpendo un palo con un meraviglioso sinistro al volo e sfiorando il gol anche di testa.

Al 53' ha invece strappato applausi superando Bessa sulla fascia con una bicicletta. Sul proseguimento dell'azione però è stato molto fortunato, visto che Lazovic si è impadronito della sfera ma l'ha gestita male sprecando un'ottima chance per il Grifone. Siamo sicuri che Gattuso gli dirà qualcosa su questo gesto tecnico...