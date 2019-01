Fiorentina, che ritorno in Serie A per Muriel: doppietta da fenomeno

Fiorentina, che ritorno in Serie A per Muriel: doppietta da fenomeno

Solito 3-5-1-1 per Inzaghi che ovvia all'assenza di Marusic spostando Lulic a destra e inserendo Lukaku dal primo minuto (il belga è al debutto da titolare in questa edizione della Serie A ). Dietro a Immobile c'è Luis Alberto e non Correa. Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK