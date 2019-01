Il big match della 20ª giornata è in programma al San Paolo di Napoli domenica 20 gennaio alle ore 20.30.

5 ore fa di Marco Ercole

Il big match della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, è la sfida Napoli-Lazio al San Paolo che mette di fronte il gruppo di Carlo Ancelotti e quello di Simone Inzaghi. I partenopei devono continuare il loro inseguimento alla Juventus capolista e non possono permettersi il lusso di perdere punti per strada, stesso discorso vale però per i biancocelesti, che invece vogliono consolidare il quarto posto in classifica e non lasciare che le inseguitrici possano approfittare di eventuali passi falsi.

Serie A, dove vedere Napoli-Lazio in TV e streaming

Il Napoli come noto dovrà fare a meno in questa partita di Serie A degli squalificati Koulibaly (il suo ricorso non è stato accettato e rientrerà nella successiva gara contro il Milan), Insigne e Allan, più l'infortunato Hamsik e forse gli acciaccati Albiol e Mertens. Per quanto riguarda la Lazio il problema è invece sulla fascia destra, perché con la squalifica di Marusic, toccherà a Lulic trasferirsi di fascia e lasciare a Lukaku la corsia di sinistra. Napoli-Lazio si giocherà domenica 20 gennaio alle ore 20.30: sarà visibile in televisione su Sky e in streaming su SkyGo SKY.