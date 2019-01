Il presidente dei partenopei sbotta dopo che il ricorso per la squalifica del difensore è stato respinto: "Uscirò da questo mondo se la FIGC non prenderà provvedimenti"

2 ore fa di Daniele Minuti

De Laurentiis è una furia: dopo l'ufficialità della conferma della squalifica per Koulibaly, con il ricorso fatto dal Napoli respinto nella giornata di ieri, il presidente del club partenopeo è stato protagonista di un durissimo sfogo contro i vertici del calcio italiano.

Parlando al Corriere dello Sport, il massimo dirigente degli azzurri ha commentato con rabbia la decisione della Corte d'Appello della FIGC che non permetterà a Koulibaly di scendere in campo in Napoli-Lazio di domenica sera.

Il sistema calcio non vuole cambiare e ha punito di nuovo la vittima e non il carnefice. Mi vergogno di farne parte e me ne andrò se la FIGC non prenderà provvedimenti seri.

Parole molto dure quelle di De Laurentiis, deluso dalla decisione di confermare la squalifica del difensore del Napoli. Che a suo parere esce due volte sconfitto da questa vicenda dopo il caso dei cori razzisti subiti a San Siro.