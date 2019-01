Higuain voleva tornare da Sarri che aveva chiesto a Marina Granvskaia di fare di tutto per accontentarlo. Tra i due un amore calcistico mai spento e numeri straordinari.

0 condivisioni

7 ore fa di MarcoValerio Bava

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. I versi di Venditti sembrano perfetti per spiegare il rapporto tra Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain, un legame che è nato in modo inaspettato, che è diventato un feeling raro da trovare nel mondo del calcio, che ha conosciuto un'incrinatura al momento dell'addio dell'argentino al Napoli per passare alla Juventus e che il tempo ha poi risanato. Un rapporto che ora torna prepotente.

Un nuovo scenario a fare da sfondo a questo idillio, non il golfo di Napoli e il Vesuvio, ma il Tamigi e il Big Ben. Londra, il Chelsea e la Premier League: qui si ricompone la coppia che tre anni fa era diventata motivo d'esaltazione per il popolo napoletano. Gol a raffica di uno, impronta di un gioco unico dell'altro. Napoli pazza del comandante e del Pipita. Ebbra di reti e bel calcio.

Poi quel traumatico addio. La scelta controversa di Gonzalo di abbracciare la Vecchia Signora, di abbandonare Napoli e il Napoli per una delle rivali più invise. Higuain spinto all'addio dai dissapori con De Laurentiis, dalla voglia di vincere lo Scudetto e competere per la Champions League. Tanto che al primo tentativo arriverà a giocare la finale a Cardiff, perdendo però contro quel Cristiano Ronaldo che un anno dopo lo ha spinto lontano da Torino e indirettamente di nuovo dal suo vecchio maestro.

Getty Images

Higuain e Sarri: prima numeri stratosferici, poi l'addio

Maurizio Sarri arriva a Napoli nell'estate 2015 dopo l'addio di Rafa Benitez. Un'incognita, c'è scetticismo intorno alla scelta di De Lauretiis di affidare la panchina a un allenatore che viene dalla provincia, che mai si è misurato con una piazza come quella azzurra. Sarri trova in ritiro un Higuain demotivato dopo la mancata qualificazione in Champions League della stagione precedente e il rigore sbagliato nella sfida decisiva contro la Lazio. Si parla di addio. Ma il tecnico parla con il suo bomber, lo fa sentire importante, fondamentale per il suo progetto. Lo motiva, gli fa tornare il sorriso e la storia va avanti.

Quell'anno il Pipita segnerà 38 gol in 42 partite, per una media spaventosa di una rete ogni 86'. Trentasei dei quali in campionato, il record di sempre in Serie A. Higuain e Sarri diventano sinonimo di gol e spettacolo, il Napoli diverte, arriva terzo pagando un inizio a rilento, con la squadra che ci mette un po' ad assorbire metodi e filosofia dell'allenatore. Poi, però, è un crescendo, l'argentino diverte e si diverte in campo, il rapporto con Sarri è splendido. Il gioco del tecnico lo esalta, ha la capacità innata di mettere in condizione gli attaccanti di rendere al massimo e Higuain è un attaccante di razza.

Getty Images

Poi, però, l'idillio finisce. Arriva la Juventus che paga la clausola rescissoria da 90 milioni di euro. Il Pipita accetta la destinazione, lasciando il suo mentore e un popolo che lo aveva eletto a idolo indiscusso. Alla base della scelta ci sono ormai i rapporti sgretolati con il patron De Laurentiis. Sarri ci rimane male, non fa nulla per nasconderlo. Le prime dichiarazioni post addio sono amarissime:

Mi risulta difficile soffermarmi su di lui che ho appena visto con indosso la maglia della Juventus. Ne parlo, ma non volentieri. È il migliore al mondo nel suo ruolo, ma dal punto di vista personale resta l'amarezza: perché mi aspettavo che facesse almeno una telefonata, magari cinque minuti prima che cominciasse le visite mediche. Sono abbastanza vecchio, però, per non meravigliarmi

Il tempo si sa sana le ferite. Anche quelle che paiono più profonde. I mesi passano e il Napoli arriva a Torino per giocare contro la Juventus, la partita la decide proprio un gol di Higuain. Ma tra Sarri e l'ex allievo c'è un abbraccio che sa di pace fatta. Le parole dell'allenatore prima di quella sfida erano state come sempre chiare e senza possibilità di essere equivocate:

Lo saluterò come si saluta un figlio che ti ha fatto incazzare

Ancor più esplicite le parole che Sarri rilascia a Il Mattino pochi giorni aver lasciato Napoli e iniziato la sua avventura al Chelsea. C'è dell'acredine con De Laurentiis, inutile girarci intorno e tra i tanti argomenti toccati nell'intervista c'è anche il tradimento di Higuain. Che tradimento per Sarri non è:

Non ha tradito me e non è vero che ha tradito Napoli, ha voluto lasciare Napoli perché il presidente del Napoli era De Laurentiis

Getty Images

La voglia di Higuain di tornare da Sarri e gli scenari possibili in Premier

Il rapporto con Sarri, però, è rimasto sempre nel cuore di Higuain. Quello con Allegri è stato onesto, ma nemmeno lontanamente paragonabile con il feeling avuto con il tecnico ai tempi di Napoli. Per questo nella testa dell'argentino c'è sempre stata la volontà di tornare un giorno agli ordini del suo maestro. L'allenatore che più di ogni altro lo ha saputo mettere nelle condizioni di far bene. Come ribadito dallo stesso Gonzalo:

Con Sarri sono migliorato tanto, ho fatto 36 gol in Serie A in modo naturale. Mi ha fatto giocare con tranquillità e senza troppe responsabilità, ha tirato fuori il meglio di me. È una persona che mi ha trasmesso tanto a livello emotivo, tecnico e umano

Dopo l'arrivo di Ronaldo a Torino, Higuain aveva cercato di capire i margini di un approdo al Chelsea, ma in quel momento non c'erano le condizioni affinché ciò avvenisse. Il club londinese non voleva cedere Morata, voleva provare a rilanciarlo e non era intenzionato a venire incontro alle richieste economiche della Juventus nonostante le pressioni di Sarri. Un comportamento che aveva lasciato amarezza nel Pipita:

Al Milan mi hanno voluto tutti, al Chelsea solo il mister mi voleva

Ora però gli scenari sono cambiati e Gonzalo è pronto ad atterrare a Londra. Il Chelsea ha deciso di accontentare Sarri, di prendergli l'attaccante prediletto, quello che più di ogni altri si adatta al suo calcio. Morata e Giroud non rientrano nelle idee tecniche dell'ex allenatore del Napoli, costretto nelle ultime gare a schierare Hazard come falso nueve. Una forzatura. In attesa del suo pupillo. Il Pipita ha spinto, ha fatto capire al Milan che il suo tempo (seppur breve) in rossonero era finito e la scintilla mai scoccata.

Ora per Higuain una sfida nuova. Inedita. Dopo Liga e Serie A, ecco la Premier. Un campionato in cui dominano ritmo, intensità e tecnica e in cui Gonzalo dovrà dimostrare di essere ancora sulla cresta dell'onda dopo i mesi complicati a Milano. Magari pensando più a far gol, che a sporcare l'inizio azione avversario. Un campionato, quello inglese, che accoglie bomber di livello assoluto come Kane, Aubameyang, Aguero e Lukaku. Il miglior marcatore del Chelsea, però, è Hazard con 10 gol. Morata è fermo a cinque. Ecco perché Sarri chiedeva un professionista dell'area di rigore. Chiedeva il suo Higuain. Lo sta per ottenere. Per la gioia di entrambi. Un padre e un figlio di nuovo insieme.