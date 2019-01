FIFA 19, ecco il Team of the Year: tridente con Messi, CR7 e Mbappé

FIFA 19, ecco il Team of the Year: tridente con Messi, CR7 e Mbappé

L'interesse del Real Madrid insomma non dispiace. E in futuro, come dice Mbappé, mai dire mai.

Il francese, autore così come Cavani di una tripletta nel corso del match, non si è tirato indietro quando gli è stato domandato quale fosse la sua posizione riguardo le insistenti voci di calciomercato che lo accostano al Real Madrid.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK