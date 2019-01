La gara del Friuli è il secondo anticipo della 20ª giornata.

0 condivisioni

un'ora fa di Alessandro Naimo

Udinese-Parma è il secondo anticipo della 20ª giornata di Serie A. Le due squadre tornano in campo dopo la sosta per cercare di smuovere la classifica. Soprattutto i friulani cercano di fare risultato per allontanarsi ancor di più dalla zona bassa della classifica: dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari nell'ultimo turno, la squadra di Nicola è balzata in quindicesima posizione in classifica con 18 punti. Discorso diverso per il Parma: i crociati, infatti, sono attualmente 12esimi con 25 punti, nonostante la sconfitta per 2-0 contro la Roma nell'ultima gara.

Serie A, dove vedere Udinese-Parma in TV e streaming

Udinese-Parma si gioca sabato 19 gennaio alle 18 allo Stadio Friuli di Udine. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Udinese-Parma in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Inoltre Udinese-Parma sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Sky Go è accessibile tramite app dedicata per smartphone, pc e tablet e riservata ai soli abbonati Sky.