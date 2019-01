Nel pomeriggio c'è stato un incontro fra Paratici e Preziosi: il centrocampista torna in rossoblu in prestito mentre il difensore è vicino ai bianconeri. E si è parlato anche del croato...

2 ore fa di Daniele Minuti

Una delle società della nostra Serie A storicamente più attive nella sessione di calciomercato di gennaio è il Genoa di Preziosi. E in questi giorni, i rossoblu stanno tenendo pienamente fede alla loro nomea.

La trattativa più "calda" al momento è quella che dovrebbe portare Piatek al Milan per sostituire il partente Higuain ma i liguri continuano a parlare anche con altri club per rafforzare la rosa a disposizione di Cesare Prandelli.

Proprio oggi pomeriggio infatti si è tenuto un incontro fra il presidente Preziosi e il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici. I due dirigenti hanno ovviamente parlato di calciomercato e i nomi trattati in questo incontro tenuto a Milano sono quelli di Sturaro e Romero, a cui si è aggiunto un profilo a sorpresa: quello di Marko Pjaca.

Getty Images

Calciomercato Juventus: col Genoa si è parlato di Sturaro, Romero e Pjaca

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, le due società avrebbero praticamente chiuso per l'operazione che riporterà Stefano Sturaro al Genoa: il centrocampista di proprietà della Juventus è rientrato dal prestito allo Sporting Lisbona con cui non ha neanche debuttato per via di un infortunio che si porta dietro da questa estate.

Proprio per il sanremese è arrivato il via libera: Sturaro rientrerà al Genoa, che lo vendette alla Juventus 3 anni fa, con la formula del prestito con diritto di riscatto. La chiusura della trattativa è stata confermata dallo stesso Preziosi, intercettato da alcuni giornalisti.

Non ancora chiusa la trattativa per Romero, che però è sempre più vicino ai bianconeri. Paratici vorrebbe acquistare il cartellino dell'argentino già nel calciomercato di gennaio per poi lasciarlo in prestito al Genoa fino alla fine di questa stagione.

In ultimo nell'incontro è stato fatto un nome nuovo, cioè Pjaca. Il croato attualmente alla Fiorentina sarebbe un profilo molto gradito a Preziosi che vorrebbe rafforzare il reparto offensivo (prossimo orfano di Piatek). La Juventus non si opporrebbe all'operazione ma c'è da tenere conto della volontà dei viola che preferirebbero tenere l'ex Dinamo Zagabria fino a fine anno. L'asse fra Juve e Genoa però è sempre più caldo, con Sturaro che sarà il primo nome a muoversi da Torino alla Liguria.