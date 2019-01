Il serbo vince il duello col francese nella rivincita della finale dell’Australian Open 2008. Vittorie in cinque set per Alexander Zverev e Kei Nishikori. Fabio Fognini passa il turno in tre set.

0 condivisioni

6 ore fa di Diego Sampaolo

Il sei volte vincitore dell’Australian Open Novak Djokovic ha battuto il francese Jo-Wilfried Tsonga in tre set con il punteggio di 6-3 7-5 6-4 dopo due ore e quattro minuti in una riedizione della finale 2008 dello Slam australiano.

Djokovic ha tolto il servizio per la prima volta nel quarto game nel set d’apertura, ma ha subito il controbreak nel game successivo. Djokovic ha strappato di nuovo la battuta al sesto game e ha tenuto senza problemi il servizio chiudendo il primo set per 6-3.

Djokovic ha perso il servizio nel momento di battere per il secondo set sul 5-4, ma ha concluso il secondo set con un nuovo break. Djokovic ha perso solo quattro punti sul servizio nel terzo set e ha strappato la battuta al quinto game sul punteggio di 2-2 prima di aggiudicarsi l’incontro al primo match point.

Australian Open, Djokovic: "C'era tensione in campo"

Novak Djokovic ha dichiarato:

Fin dall’inizio della partita si percepiva la tensione in campo. Abbiamo attraversato molte emozioni, ma abbiamo cercato di tenerle a freno e di concentrarci nel modo migliore. Penso di aver giocato bene per un set e mezzo. Ho iniziato a servire bene il secondo set. Sono riuscito a breakkare di nuovo e questo mi ha dato fiducia per il terzo set

Djokovic affronterà un terzo turno molto interessante con il talento canadese della Next Gen Denis Shapovalov, che ha conquistato il cinquantesimo successo della sua carriera nel circuito ATP battendo il giapponese Taro Daniel in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 (7-2) 6-3.

Non ha avuto vita facile invece il campione delle ATP Finals 2018 Alexander Zverev, che è andato in vantaggio di due set ma ha subito la rimonta del francese Jeremy Chardy, che ha vinto il terzo set per 7-5 con un break al dodicesimo game prima di aggiudicarsi il quarto set dopo aver salvato un match point nel tie-break. Il giovane tedesco ha conquistato il quinto set con due break chiudendo con il punteggio di 7-6 (7-5) 6-4 5-7 6-7 (6-8) 6-1.

Kei Nishikori ha dovuto superare un’altra maratona di cinque set per avere la meglio sul gigante croato Ivo Karlovic per 6-3 7-6 (8-6) 5-7 5-7 7-6 (10-7) dopo 3 ore e 48 minuti. Il giapponese ha strappato solo un break al settimo game del primo set sul 4-3 ed è riuscito a vincere il tie-break molto lottato nel secondo set per 8-6. Karlovic ha piazzato addirittura 59 aces e ha recuperato lo svantaggio di 2 set a 0 con un break all’undicesimo game sul 5-5 sia nel terzo sia nel quarto set, ma non è riuscito a convertire tre palle break sul 4-4 del quinto e decisivo set. Nishikori si è aggiudicato il super tie-break per 10-7.

Il canadese Milos Raonic ha vinto l’altra maratona di giornata spuntandola sul ritrovato Stan Wawrinka con il punteggio di 6-7 (4-7) 7-6 (8-6) 7-6 (13-11) 7-6 (7-5) dopo 4 ore e 4 minuti in una partita caratterizzata da una pioggia di ace (39 per Raonic e 28 per Wawrinka). Wawrinka non è riuscito a convertire tre set point prima di perdere il tie-break del terzo set per 13-11. Raonic ha successivamente recuperato uno svantaggio di 2-5 nel quarto set prima di aggiudicarsi il tie-break per 7-5.

Il finalista del Roland Garros 2018 Dominic Thiem si è dovuto ritirare per un infortunio dopo due game del terzo set contro il diciannovenne australiano di origini russe Alexei Popyrin, che stava conducendo 7-5 6-4 2-0.

Continuano le soddisfazioni per il tennis italiano grazie a Fabio Fognini, che ha superato l’argentino Leonardo Mayer in tre set con il punteggio di 7-6 (7-3) 6-3 7-6 (7-5). Dopo aver vinto il primo set al tie-break con un mini-break iniziale, il tennista di Arma di Taggia ha preso un vantaggio di 4-1 con un break iniziale e ha mantenuto il servizio andando a vincere il secondo set per 6-3. L’azzurro è andato in testa con un break prendendo un vantaggio di 4-2 ma ha perso la battuta. Fognini ha vinto il tie-break al primo match point qualificandosi per il terzo turno dove affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che ha battuto il bielorusso Ilya Ivashka per 6-2 6-3 7-6 (9-7).

Camila Giorgi passa agevolmente al terzo turno

Facile vittoria in campo femminile per la ventisettenne marchigiana Camila Giorgi, che ha battuto la diciassettenne Iga Swiatek (campionessa del torneo juniores di Wimbledon 2018) per 6-2 6-0 in appena 59 minuti con dieci game vinti di fila dal 2-2. L’azzurra affronterà un terzo turno molto impegnativo con la ex numero 1 del mondo e vincitrice del torneo 2019 di Brisbane Karolina Pliskova che ha battuto Madison Brengle in rimonta per 4-6 6-1 6-0.

Giorgi giocherà il terzo turno all’Australian Open per la seconda volta nella sua carriera eguagliando il suo miglior risultato in questo torneo ottenuto nel 2015 quando batté Flavia Pennetta e Tereza Smitkova prima di venire battuta da Venus Williams. Lo scorso anno l’italiana raggiunse il suo miglior risultato di sempre in uno Slam con i quarti di finale a Wimbledon.

Camila Giorgi:

Siamo solo ad inizio stagione ma penso di essere avanti con la preparazione. Sto servendo molto bene e credo che questo sia il mio miglior tennis di sempre. Sto lavorando molto duramente per migliorare il mio gioco e continuerò a farlo finché non arriveranno i risultati che attendo

La partita più interessante a livello femminile è arrivata proprio a fine giornata, quando la spagnola di origini venezuelane Garbine Muguruza ha battuto la britannica nativa di Sydney Johanna Konta in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 7-5 dopo una lunga maratona di 3 ore e 42 minuti iniziata a mezzanotte e mezza e terminata dopo le 3 di notte per il protrarsi di due match maschili molto lunghi. Il match è stato dominato dal servizio e ha visto prevalere Muguruza con appena due break nel primo game del set di apertura e nell’ultimo game del terzo set.

Serena Williams continua la sua caccia al record di sempre di ventiquattro titoli del Grande Slam con il facile successo per 6-2 6-2 sulla ex top ten canadese Eugenie Bouchard.

La campionessa del Roland Garros 2018 Simona Halep ha dovuto rimontare uno svantaggio di 2-4 nel terzo set per vincere sulla ventenne statunitense Sofia Kenin per 6-3 6-7 (5-7) 6-4). La fuoriclasse romena affronterà un terzo turno durissimo contro la finalista del 2017 Venus Willams, che ha avuto bisogno di tre set per battere la francese Alizé Cornet 6-3 4-6 6-0 raggiungendo il terzo turno degli Australian Open per la quarta volta negli ultimi sette anni.

Simona Halep:

Sofia ha giocato un match straordinario. È stato difficile rimanere in campo così a lungo e correre così tanto. Spero di giocare meglio al prossimo turno

La giapponese Naomi Osaka, vincitrice nell’ultima finale degli US Open contro Serena Williams, ha battuto Tamara Zidansek 6-2 6-4 qualificandosi per il terzo turno dove affronterà la taiwanese Su-Wei Hsieh.

La vincitrice delle ultime due edizioni degli Internazionali BNL d’Italia di Roma Elina Svitolina ha superato Viktoria Kuzmova per 6-4 6-1. La semifinalista dell’Australian Open 2015 Madison Keys ha battuto la giovane russa Anastasia Potapova 6-3 6-4 dopo essere andata sotto di un break sul 3-1 nel secondo set. La statunitense affronterà la semifinalista della passata edizione Elise Mertens, che si è imposta su Margarita Gasparyan per 6-3 6-4.