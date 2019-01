Il portoghese sblocca il match di testa nella ripresa, il francese gioca una partita praticamente perfetta. Per i rossoneri male Kessié (espulso per un'entrataccia su Emre Can) e Castillejo.

di Leonardo Mazzeo

Le polemiche per la scelta del luogo, il calciomercato, gli addii, le rivincite personali: tutto intorno tace, parla il campo. A Jeddah va in scena la Supercoppa italiana tra Milan e Juventus, con Gattuso che deve fare a meno di Higuain (causa febbre) e si affida a Cutrone prima punta. Allegri, dall'altra parte, lancia Douglas Costa per sostituire Mandzukic.

Primo tempo equilibrato, con qualche occasione in più per la Juventus. Il Milan gioca a testa alta ma traballa pericolosamente su una ripartenza tre contro due sprecata malamente di Cristiano Ronaldo (che sfiora il gol con una bella girata al volo). Gol annullato a Matuidi per fuorigioco, i rossoneri provano a palleggiare ma faticano a rendersi davvero pericolosi dalle parti di Szczesny (che spaventa i bianconeri con un'uscita a vuoto).

La ripresa comincia con una traversa clamorosa colpita da Cutrone, ma le occasioni rossonere si fermano lì. Per la Juventus, invece, sale in cattedra (e in cielo) Cristiano Ronaldo, che di testa batte Donnarumma da distanza ravvicinata. L'espulsione di Kessié condanna di fatto il Milan alla resa: i rossoneri non riescono più a riprenderla, la Supercoppa italiana è bianconera.

Supercoppa italiana, le pagelle di Juventus-Milan

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cancelo 6.5, Bonucci 6, Chiellini 6, Alex Sandro 6; Bentancur 6 (86' Bernardeschi s.v.), Pjanic 6.5 (Emre Can 6), Matuidi 7; Douglas Costa 6.5 (Khedira s.v.), Dybala 5.5, Cristiano Ronaldo 7. All. Allegri 6.5

Milan (4-3-3): Donnarumma 5.5; Calabria 6, Zapata 6, Romagnoli 5.5, Rodriguez 5.5; Kessié 4.5, Bakayoko 6, Paquetà 5.5 (71' Borini 6); Castillejo 5 (71' Higuain 6), Cutrone 6 (79' Conti 6), Calhanoglu 5.5. All. Gattuso 5.5

I migliori

Matuidi 7

Prestazione maiuscola del centrocampista francese, che domina a centrocampo tra palloni sradicati e corridoi chiusi. L'ex PSG si mette in luce a Jeddah e strappa applausi, rendendo la vita difficile a tutti quelli che passano dalle sue parti.

Cristiano Ronaldo 7

Spreca un'occasione nel primo tempo, ma non si scoraggia e si rende pericoloso sempre nei primi 45'. Poi, nella ripresa, fa quello che gli riesce meglio: segnare gol decisivi. È suo il suo colpo di testa che consegna la Supercoppa alla Juventus.

I peggiori

Kessié 4.5

Qualche ripartenza sprecata, però a centrocampo stava reggendo bene. Poi ha deciso di commettere una sciocchezza a 15' dalla fine, entrando col piede a martello su Emre Can. E lasciando così la sua squadra in 10 nel momento peggiore.

Castillejo 5

Male lo spagnolo, tutto fumo e niente arrosto: Castillejo è stato confusionario, poco preciso, ha corso tanto ma a vuoto. Negli ultimi metri ci si aspettava più precisione da lui, che invece non ha inciso.

Gli allenatori

Allegri 6.5

La sua Juventus parte guardinga, non rischia quasi niente e nella ripresa piazza il colpo del KO: altro trofeo messo in bacheca da Allegri e dalla sua squadra, che inizia anche quest'anno con una vittoria. Interrotta la serie di due Supercoppe perse contro Milan e Lazio.

Gattuso 5.5

Nel primo tempo il Milan ci prova, tiene botta e gioca con personalità. La pericolosità rossonera negli ultimi 16 metri, però, è tutta concentrata sulla traversa di Cutrone. Match d'orgoglio rovinato dall'espulsione di Kessié, non basta per battere la Juventus.