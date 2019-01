Il tecnico già guarda oltre: "Era un buon test per la Champions, Ronaldo è stato preso per essere decisivo". E Cristiano se la gode: "Il mio primo trofeo con la Juve".

un'ora fa di MarcoValerio Bava

La Juventus alza la sua ottava Supercoppa Italiana, si stabilisce in vetta all'albo d'oro della competizione. Decisivo il gol di Cristiano Ronaldo che ha rotto l'equilibrio di una partita piuttosto bloccata. Difficile trovare spazi contro un Milan aggressivo e compatto: è servito l'assist di Pjanic e l'inserimento di CR7 per spostare l'inerzia della sfida verso la squadra di Allegri.

Primo obiettivo centrato, un trofeo che alla Juve era sfuggito negli ultimi due tentativi. La Juventus mette quindi il primo mattone di un edificio che tutto il mondo bianconero spera possa essere concluso con un tetto chiamato Champions League.

Allegri è soddisfatto, la Supercoppa Italiana vinta a Jeddah è il decimo titolo da allenatore della Vecchia Signora. È il terzo allenatore più vincente della storia bianconera alle spalle di Marcello Lippi (13 trofei) e Giovanni Trapattoni (14). Una scalata alla storia che oggi ha conosciuto un'altra tappa. La Juventus ha saputo aspettare il momento giusto per colpire, ha giocato con intelligenza, sfruttando l'occasione più nitida e poi gestendo il resto della gara. Soprattutto dopo l'espulsione di Kessie.

Supercoppa Italiana, Cristiano Ronaldo festeggia il suo primo trofeo italiano

Lo ha vinto in Arabia Saudita, ma è il suo primo successo in Italia. Cristiano Ronaldo è stato decisivo ancora una volta, il gol numero 17 in una finale, l'ennesimo tassello in una carriera leggendaria. Stavolta la coppa la consegna alla Juventus. Era un suo obiettivo come confermato ai microfoni della Rai:

Era una partita difficile, faceva molto caldo e giocare così è complicato, però abbiamo spinto, creato occasioni e abbiamo meritato. Sono molto felice di aver vinto il primo trofeo con la Juventus, di aver segnato il gol in questa finale. Ora pensiamo al campionato, è il nostro obiettivo principale, la strada è lunga, ma abbiamo le qualità per vincerlo. Passo dopo passo pensiamo a ogni competizione, anche alla Champions. Dedico questa vittoria ai tifosi, alla mia famiglia e a tutti quelli che mi vogliono bene.

È abituato a vincere, non è una novità per lui, ma ha il sorriso di chi sa si aver aperto un capitolo nuovo della sua vita calcistica e di averlo fatto nel migliori dei modi. Vincere aiuta a vincere, Allegri aveva richiamato tutti a tenere alta la concentrazione, a non sottovalutare il Milan, a prendersi la Supercoppa Italiana. Non erano ammessi passi falsi e ora c'è ovviamente soddisfazione come conferma ai RaiSport:

È stata una partita divertente, contro un buon Milan che ci ha creato qualche difficoltà, in superiorità numerica potevamo fare un po' meglio e chiuderla. Faceva molto caldo, era la seconda partita decisiva in pochi giorni e siamo stati bravi a vincerla di testa, ma nel finale non dovevamo prendere alcune ripartenze. Cristiano decisivo? Lo abbiamo preso per questo, oggi si è mosso bene, ma direi che tutta la squadra che ha fatto una buona partita. Douglas Costa? Sta bene, è uscito per dei crampi.

L'allenatore toscano ha parlato anche ai microfoni di JTV analizzando il match e concentrandosi sui meriti dei suoi giocatori abili a dare il giusto peso alla partita contro il Milan e a un trofeo che mancava da un po':

Sono contento perché abbiamo vinto il primo trofeo della stagione. Ora dobbiamo riprendere bene in campionato e poi anche in Coppa Italia per cercare di arrivare in semifinale. Sono tutti preparativi per la Champions, quello di oggi è stato un test importante. Noi dobbiamo migliorare la condizione, ma soprattutto fare meglio anche a livello di gioco in alcune situazioni, ma ai ragazzi posso solo fare i complimenti. Banti? Non parlo mai di arbitri, per me ha diretto bene.

Nelle ultime ore si era diffusa la voce che Mario Mandzukic potesse rimanere fuori addirittura quattro mesi per recuperare dall'infortunio. Un'ipotesi smentita dallo stesso croato. Allegri in conferenza ci scherza su:

Non so da dove sia uscita, è una notizia infondata. Me lo hanno fatto arrabbiare ed è un peccato perché ultimamente rideva anche.

Le reazioni social dei bianconeri

Tante ovviamente le reazioni e i festeggiamenti dei protagonisti juventini condivisi sui social network. Paulo Dybala è stato uno dei primi a postare una foto su Instagram che lo ritrae negli spogliatoi e con la Supercoppa in mano: "Campeones", è la didascalia che non ha bisogno di molte traduzioni. Lo segue Giorgio Chiellini che posta una foto di gruppo con il trofeo e dice:

Super Juventus, avanti così!!

Gli fa eco con la stessa foto Leonardo Bonucci: "Supercampioni". Miralem Pjanic vince la sua prima Supercoppa Italiana, i primi due tentativi erano andati a vuoto con le sconfitte contro Milan e Lazio. Oggi la rivincita contro i rossoneri, il bosniaco usa Instagram per comunicare la sua gioia. Poi è il turno di Cristiano Ronaldo che pure lui posta festeggiamenti coi compagni nello spogliatoio e comunica:

Festeggiamo insieme il primo trofeo della stagione! Forza ragazzi, avanti cosi #finoallafine

Stesso messaggio, ma in inglese, a correrdare una foto di tutta la squadra per Wojciech Szczesny che come Pjanic ha vinto la sua prima Supercoppa Italiana da giocatore della Juventus. Una festa per tutti. Post che sa anche di sfida nei confronti degli avversari quello di Khedira che su Instagram punge: