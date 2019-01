L'ultima semifinalista uscirà dal match tra Inter e Lazio, in scena a San Siro giovedì 31 gennaio alle ore 21. I nerazzurri hanno raggiunto i quarti dopo aver fatto fuori il Benevento con un roboante 6-2, la Lazio dopo essersi sbarazzata del Novara con un netto 4-1. Di seguito il quadro completo dei quarti e le info su dove vedere i match in TV.

Mercoledì 30 gennaio alle 17.30 si giocherà Fiorentina-Roma al Franchi di Firenze: i viola sono reduci dal successo esterno in casa del Torino (0-2), i giallorossi dal poker rifilato alla Virtus Entella (4-0). Mercoledì 30 gennaio alle 20.45 si affronteranno Atalanta (agli ottavi ha sconfitto il Cagliari 2-0) e Juventus (vittoriosa 2-0 in casa del Bologna nel turno precedente) allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK