L'attaccante brasiliano era già stato al centro delle attenzioni di Tare l'estate scorsa e potrebbe arrivare un anno dopo, anche se la sua valutazione è cresciuta.

7 ore fa di Alberto Casella

Due indizi non fanno ancora una prova, è vero, ma ci vanno vicino. La Lazio e Wesley Moraes si erano annusati e piaciuti già nella sessione estiva del calciomercato. Il giovane brasiliano era addirittura volato a Roma, aveva visitato Formello e dato il proprio ok.

Poi, però, qualcosa si era inceppato fra il Bruges, proprietario del cartellino dell'attaccante, e il club biancoceleste e alla fine non se ne era fatto niente: Tare aveva preso Correa, non proprio una punta centrale, e Inzaghi aveva dovuto abbozzare.

Ma ora il dirigente della Lazio è tornato alla carica con il Bruges: Wesley piace ancora, e persino di più rispetto all'estate scorsa. Anche perché la squadra non è più quella meravigliosa macchina da gol del campionato scorso - miglior attacco con 89 reti segnate, mentre quest'anno sono solo 28 al giro di boa - e un ariete come il brasiliano, 1 metro e 91 di altezza, potrebbe consentire di provare soluzioni offensive differenti.

getty Wesley, al centro, festeggiato dopo un gol con la maglia del Bruges

Calciomercato Lazio: ritorno di fiamma per Wesley

Lo stesso Wesley preme per giocare in Italia e la Lazio, forte del gradimento del giocatore, lavora per portarlo nella Capitale nella prossima sessione estiva del calciomercato. Sbarcato in Europa nel 2015, a nemmeno 19 anni, il centravanti brasiliano si era accasato presso gli slovacchi del Trencin: 8 gol e 5 assist in mezza stagione avevano attirato l'attenzione del Bruges che lo avevano acquistato nel gennaio 2016 per 1 milione di euro.

85' Vijf minuten nog. De strijd op de tribunes hebben onze fans alvast gewonnen, maar wat kunnen de elf op het veld nog? #ThanksFans #UCL #BVBCLU pic.twitter.com/AHAsbE5krG — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 28, 2018

In Belgio Wesley segna, 31 gol, e fa segnare, lavorando da centroboa grazie al fisico possente. Ha esperienza internazionale avendo partecipato più volte alle fasi di qualificazione alle Coppe europee e due volte alla fase a gironi della Champions League. Quest'anno ha anche segnato due gol, entrambi al Monaco, e la sua quotazione, che nell'ultimo calciomercato si aggirava sugli 8 milioni di euro, ora è più che raddoppiata e sfiora i 20 milioni. Ma Tare e Lotito non mollano: la speranza è di centrare la qualificazione Champions e portare Wesley a Formello in estate.