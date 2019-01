Il tecnico dei bianconeri non si fida della squadra di Gattuso: "Vincere contro di noi per loro sarebbe particolarmente importante. Dobbiamo assolutamente avere rispetto".

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Il primo trofeo dell'anno solare, il primo della stagione. Non sempre coincidono, ma questa volta, con la Supercoppa italiana spostata da agosto (mese nel quale si gioca abitualmente) a gennaio è così. Il valore del titolo ovviamente non cambia. Il significato della partita però sì. Ed è così sia per la Juventus che per il Milan.

Per la Juventus vincere vorrebbe dire legittimare ulteriormente il proprio dominio nazionale, caricare le pile in ottica triplete, vero obiettivo stagionale. Per il Milan trionfare significherebbe fare il pieno di fiducia e consapevolezza in un momento particolarmente delicato della stagione dopo l'eliminazione dall'Europa League e dopo esser stato scavalcato dalla Lazio al quarto posto. Perdere potrebbe complicare perfino la corsa alla Champions League.

In palio c'è quindi molto, più del semplice trofeo. Per questo Allegri, in conferenza stampa, ha chiesto massima concentrazione ai suoi, ricordando le finali di Supercoppa perse con la Lazio nel 2017 e con il Milan nel 2016:

Veniamo da due sconfitte in questa competizione, dobbiamo vincere. La soglia di attenzione deve essere massima perché nelle finali le differenze si annullano. Se vincessero la loro autostima aumenterebbe, per loro sarebbe importante. Dobbiamo portar loro rispetto.

Getty Images Allegri e Chiellini in conferenza prima di Juventus-Milan

Supercoppa Italiana, Allegri parla in conferenza stampa prima di Juventus-Milan

In casa Juventus torneranno titolari Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, rimasti (almeno inizialmente) in tribuna nella partita di Coppa Italia vinta contro il Bologna. Potrebbero inoltre trovare spazio anche Douglas Costa e Federico Bernardeschi, dei quali Allegri si dice molto soddisfatto:

Si stanno entrambi ritrovando fisicamente e mentalmente ed è importante. Bene anche Khedira che sta ritornando sui propri livelli dopo i tanti infortuni degli scorsi mesi. Vogliamo limitare Higuain che vorrà riscattare la partita in campionato.

Allegri parla poi della stagione nel suo insieme. Il tecnico dei bianconeri, mai come quest'anno, ha voglia di vincere tutto:

Perché rinunciare alla Supercoppa in cambio della promessa di vincere la Champions League? Facciamo un passo alla volta e vediamo. Avere Ronaldo è un vantaggio perché è abituato a partite come questa.

Getty Images L'allenatore della Juventus Allegri

Infine una piccola digressione sul calciomercato. Anche se a farla in realtà sono i giornalisti e non il tecnico della Juventus, che di fatto si rifiuta di parlare di Ramsey.

La rosa della Juventus mi soddisfa così. Non parlo di lui perché è un tesserato dell'Arsenal.

E sicuramente lo sarà fino a domani, quando Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo dell'anno solare e il primo trofeo della stagione. E il significato della partita schizza alle stelle, perché in palio c'è molto più di un semplice trofeo.

Getty Images Giorgio Chiellini, intervenuto in conferenza

Supercoppa Italiana, Chiellini teme Higuain

In conferenza ha parlato anche il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, che si è concentrato anche sullo scontro diretto con Gonzalo Higuain, al centro di varie voci di calciomercato (potrebbe andare al Chelsea di Maurizio Sarri) ma che contro i bianconeri ha voglia di far bene:

Per due anni abbiamo giocato insieme, è un vantaggio per entrambi. Sarà un avversario ma non un nemico, vogliamo tutti molto bene a Gonzalo e lo sentiamo spesso. Come attaccante è atipico perché si sacrifica molto per la squadra. Loro però hanno anche Cutrone che contro la Sampdoria ha dimostrato di essere sempre pericoloso. Mi aspetto comunque un clima di festa.

Per Chiellini sarebbe il quarto successo in Supercoppa (gli altri nel 2012, 2013 e nel 2015), ma il primo da capitano. Giocò con la fascia al braccio anche la finale di Coppa Italia del 2016, vinta proprio contro il Milan per 1-0. Questa però sarà la sua prima da capitano ufficiale. Anche per questo la partita di domani nasconde significati più profondi di quanto possa sembrare. Per i due club, certo, ma anche per i singoli.