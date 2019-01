Si è alzato il sipario sull’edizione numero 107 dell’Australian Open di tennis, nella magica atmosfera di Melbourne avvolta in una pesante cappa di caldo.

14 gen 2019 di Diego Sampaolo

La giornata inaugurale degli Australian Open di Melbourne ha visto scendere in campo il britannico Andy Murray contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut nel match più atteso.

Pochi giorni fa Murray ha annunciato la decisione di chiudere la carriera quest’anno per l’infortunio all’anca. Il fuoriclasse scozzese ha lottato fino alla fine in modo molto più che onorevole considerati i problemi fisici ma si è dovuto arrendere con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 6-7 6-2 dopo quattro ore e venti minuti contro Bautista Agut, recente vincitore del torneo di Doha dopo aver battuto il numero 1 del mondo Novak Djokovic in semifinale.

Il cinque volte finalista del torneo di Melbourne ha perso i primi due set con il punteggio di 6-4 ma ha rimontato lo svantaggio vincendo il terzo e il quarto set al tie-break rimandando l’esito finale al quinto e decisivo set, ma Bautista Agut ha avuto la meglio per 6-2 sul britannico. Il competente e appassionato pubblico australiano ha tributato un lungo applauso a Murray alla conclusione dell’incontro che potrebbe essere l’ultima recita a Melbourne Park e forse della sua carriera, anche se Murray ha affermato di non aver preso ancora una decisione definitiva sul suo futuro. Nei giorni scorsi aveva accennato al suo desiderio di finire la carriera a Wimbledon davanti al suo pubblico.

Una serata incredibile. Grazie davvero a tutti gli spettatori per il supporto che mi hanno dato, per la forza che mi hanno infuso durante questo match. Ho sempre amato giocare qui, è stato bello chiudere qui, ma non è detto. Farò di tutto, se vorrò giocare ancora, dovrò sottopormi ad un’alta operazione, che non dà nessuna certezza di riuscita. Vedremo

Andy Murray in conferenza stampa

Ok Rogerer Federer su Istomin

Nella serata australiana ha fatto il suo esordio all’Australian Open il campione uscente Roger Federer, che alla sua ventesima partecipazione al primo Grand Slam stagionale ha avuto la meglio sul numero 101 del mondo Denis Istomin 6-3 6-4 6-4. Era una partita che nascondeva qualche insidia per il sei volte campione degli Australian Open perché l’uzbeko aveva battuto Djokovic due anni fa, ma “Der Maestro” (come Federer viene chiamato dai giornalisti svizzeri di lingua tedesca) è sempre stato in controllo della partita e ha vinto agevolmente grazie ad un break per ciascuno dei tre set senza mai perdere la battuta. Federer affronterà nel secondo turno il britannico Daniel Evans, che ha battuto il giapponese Tatsuma Ito con il punteggio di 7-5 6-1 7-6. Le parole di Roger Federer:

Meraviglioso giocare in questo posto. Le condizioni sono leggermente diverse rispetto a quelle della Hopman Cup di Perth e devo adattarmi ad un campo più lento. Devo risparmiare le energie e tenere alta la concentrazione. Posso essere molto contento. Non ho dovuto salvare alcuna palla break ed è stata la cosa più importante

Rafa Nadal supera Duckworth in tre set

Qualificazione agevole anche per il finalista 2017 Rafa Nadal, che ha battuto l’australiano James Duckworth 6-4 6-3 7-5 dopo 2 ore e 15 minuti nel decimo anniversario della vittoria a Melbourne del 2009. Nadal ha vissuto soltanto un piccolo passaggio a vuoto quando ha perso la battuta nel momento di servire sul 5-3 in suo favore nel terzo set. Il tennista maiorchino ha reagito strappando di nuovo la battuta all’australiano portando a casa la vittoria in tre set.

I primi match sono sempre insidiosi. James ha giocato in modo aggressivo. Era importante che io giocassi il mio tennis e ci sono riuscito. Mi sento sempre più sicuro e convinto di far bene ogni giorno che passa

Reilly Opelka ha vinto il “derby” tutto statunitense con John Isner 7-6 (7-4) 7-6 (8-6) 6-7 (4-7) 7-6 (7-5) nella “battaglia dei giganti” come questa partita è stata definita dagli organizzatori. La sfida tra due giocatori alti due metri (Opelka 2.11m e Isner 2.06m) è stata caratterizzata da un totale di 87 ace e appena cinque palle break in una partita che ha seguito l’ordine dei servizi fino al quinto game del quarto set quando Isner ha strappato la battuta. Opelka ha realizzato il controbreak al decimo game del quarto set prima di aggiudicarsi il tie-break. Opelka affronterà l’italiano Thomas Fabbiano, che ha superato la wild card australiana Jason Kubler 6-4 7-6 (7-1) 2-6 6-3.

Bene gli italiani, out Matteo Berrettini

Il bilancio dei tennisti italiani è stato positivo con tre vittorie e la sola sconfitta più che onorevole del romano Matteo Berrettini contro il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-7 6-4 6-3 7-6 dopo 2 ore e 57 minuti. Oltre al successo di Thomas Fabbiano vanno registrati le vittorie di Andreas Seppi e di Stefano Travaglia. Seppi si è espresso al meglio in Australia dopo la finale raggiunta a Sydney battendo il sempre ostico statunitense Steve Johnson in quattro set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 6-3. Travaglia ha battuto l’argentino di origini italiane Guido Andreozzi in rimonta con il punteggio di 6-7 6-2 6-3 6-2.