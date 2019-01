Il golfista statunitense si dovrà sottoporre nei prossimi 30 giorni al test del DNA, a seguito delle denunce presentate addirittura da 121 donne nei suoi confronti.

0 condivisioni

3 ore fa di Marco Ercole

Quello appena trascorso è filato via liscio come l'olio, ma il prossimo che andrà a festeggiare Tiger Woods rischia di diventare un "Natale allargato", esageratamente allargato.

Già, perché se è vero che la festa sotto l'albero va celebrata per tradizione con tutta la famiglia, quella del noto golfista statunitense potrebbe presto subire un'impennata di new entry a dir poco clamorosa.

Come riportato da molti media americani, infatti, un tribunale degli Stati Uniti ha appena condannato il 43enne campione di golf a sottoporsi al test del DNA, in modo da poterlo successivamente mettere a confronto con la possibile paternità di addirittura 137 figli (!). Che poi questi siano effettivamente diretti discendenti di Woods è ancora tutto da vedere, ovvio. Ma non si può certo dire che Tiger sia un tipo che non si dia da fare in giro per il mondo.

Getty Images Tiger Woods, potrebbe diventare presto padre di 137 figli

Tiger Woods si sottoporrà a 137 test di paternità

È stata dunque accolta la richiesta cumulativa presentata da 121 donne che hanno affermato di essere andate a letto con Tiger Woods. Sorrisi, lacrime di gioia e commozione hanno accompagnato il verdetto del giudice, per una querelle legale che (per alcune di loro) va avanti ormai da 7 lunghi anni.

Fino a questo momento il golfista aveva sempre rinnegato queste potenziali paternità, adesso invece dovrà fare i conti con la scienza. Entro 30 giorni Tiger Woods dovrà sottoporsi al test del DNA, che poi sarà incrociato con i campioni di tutti i presunti figli.

Il suo avvocato ha già fatto sapere che l'assistito non si esimerà dal rispettare la decisione del Tribunale (anche perché se lo facesse rischierebbe la reclusione e altre pene molto severe). Nel giro di un mese, insomma, l'americano potrebbe "festeggiare" la paternità in molteplici occasioni, forse anche oltre un centinaio. A quel punto dovrà organizzarsi bene per fare tutti i regali di Natale e non dimenticare nessuno.