La Lazio quindi si distacca dai comportamenti di alcuni tifosi durante la sfida con il Novara. E la società biancoceleste chiede di non enfatizzare il comportamento di pochi per evitare generalizzazioni sulla sua tifoseria.

Io ero allo stadio e non ho sentito quei cori, ormai è una psicosi. Rispetto la buona fede di chi li ha sentiti ma questi fenomeni non vanno ingigantiti. Condanniamo fermamente questi comportamenti che però non devono essere enfatizzati perché c'è un gruppo di persone che vuole creare disagi.

