Juventus, problema per Mandzukic: è in dubbio per la Supercoppa

Il croato ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra: salta il Bologna in Coppa Italia e la sua presenza contro il Milan è a rischio.

un'ora fa di Daniele Minuti

Brutte notizie per la Juventus in vista della Supercoppa italiana contro il Milan: nell’allenamento di oggi Mario Mandzukic si è dovuto fermare in anticipo per un problema muscolare che lo mette in dubbio per la partita di Gedda.

Il centravanti croato ha accusato un dolore alla coscia sinistra e i primi accertamenti hanno evidenziato un problema ai flessori che quasi certamente lo porterà a saltare Bologna-Juventus di sabato sera valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Mandzukic ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra la cui entità deve essere valutata.

La speranza di Massimiliano Allegri ora è quella di riavere Mandzukic per la sfida di Supercoppa col Milan del 16 gennaio, dopo che l'ex giocatore dell'Atletico Madrid aveva deciso anche la sfida di campionato contro i rossoneri. L'anno nuovo però inizia con una tegola in casa della Juventus.