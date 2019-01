Dopo l'annuncio del Team of the Year, EA Sports lancia una carta speciale dedicata a David Silva e ottenibile tramite una Sfida Creazione Rosa.

10 gen 2019 di Massimiliano Rincione

Vorreste avere anche voi un TOTY in FIFA 19, vero? Non ditelo a noi. Alzi la mano chi, tra i videogiocatori di tutto il mondo, non ha sognato e sta continuando a sognare di trovare uno dei membri della Squadra dell'Anno, rilasciata da EA Sports nei giorni scorsi e che comprende carte dall'overall decisamente overpowered rispetto alle versioni base. Degli esempi? Modric, Cristiano Ronaldo e Messi. Le loro valutazioni, fissate a 99, rasentano la perferzione. Pazzeschi anche i 97 di De Bruyne, Mbappe, Sergio Ramos e De Gea. Tutti giocatori costosissimi, certo, ma nonostante ciò abbiamo una buona notizia per voi: potrete comunque ottenere una carta davvero forte senza spacchettare.

He helped @ManCity to a historic 100 point season while overcoming a personal challenge, David Silva is The Centurion in the #TOTY Defining Moments SBC! #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/Xx1I2sDrIn — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 9, 2019

Nella giornata di mercoledì 9 gennaio, infatti, FIFA 19 ha visto arricchire le proprie Sfide Creazioni Rosa con Il Centurione: questa speciale challenge permetterà agli utenti che la completeranno di ottenere una carta David Silva candidato TOTY. Lo spagnolo del Manchester City, faro dell'undici di Pep Guardiola, si presenta nella SBC con un overall di 93 e statistiche veramente ottime su tutti i fronti.

Per ottenere David Silva candidato TOTY in FIFA 19 servirà completare due SCR inserite all'interno de Il Centurione: la prima, denominata Manchester City, avrà come requisiti minimi richiesti la presenza di un giocatore proveniente dagli Sky Blues, e altri 5 - 6 totali, dunque - militanti in Premier League. Servirà, inoltre, inserire un membro qualsiasi della Squadra della Settimana. La valutazione complessiva minima non dovrà essere inferiore ad 85, e l'intesa dovrà toccare almeno quota 80. Premio per il completamento sarà un pacchetto Mega. Per quanto riguarda la seconda challenge, chiamata Spagna, serviranno almeno 3 giocatori iberici, ma massimo 6 provenienti dalla stessa nazione. A ciò andranno aggiunti dei valori di squadra complessivi e di intesa fissati rispettivamente ad 86 e 85. Reward? un pacchetto Giocatori Rari.

FIFA 19: quanto costa completare la SCR David Silva?

Qui si arriva ad una delle note più dolenti della questione: la SBC per ottenere David Silva candidato TOTY, infatti, costerà comunque tanto. Il totale da mettere in preventivo per completare le due Sfide Creazioni Rosa non dovrà essere inferiore ai 290-300mila crediti. Per quanto riguarda la SCR Manchester City bisognerà spendere almeno 100mila crediti. Si sale notevolmente, invece, per Spagna, che richiederà un budget minimo di 190mila crediti. Termine ultimo per ottenere la carta fissato al 16 gennaio.