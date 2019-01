PSG, Buffon: "Non sono venuto per soldi". E sulla Champions League...

La RAI ha deciso di fare felici salomonicamente sia i tifosi della Juventus sia quelli della Roma. Saranno quattro in tutto le partite degli ottavi di Champions League che passeranno in chiaro su Rai1: una riguarderà i bianconeri e un'altra i giallorossi. La Juventus sarà visibile a tutti nell'ottavo d'andata contro l'Atletico Madrid mentre la Roma nell'ottavo di ritorno contro il Porto .

Tranquilli, comunque: il pallone "domestico" sta per tornare con l'aperitivo e l'antipasto che saranno serviti diluiti fra pochi giorni con i match della Coppa Italia, in attesa delle pietanze più prelibate che arriveranno nel weekend successivo col ritorno della Serie A.

Bè, siamo sinceri, un po' ci manca, eccome. Dopo un solo fine settimana senza il calcio di casa nostra cominciamo a sentirci quasi orfani, figurarsi per quanto riguarda la Champions League , che è "in letargo" ormai da un mesetto, giorno più giorno meno.

Rai Uno trasmetterà in chiaro l'andata tra Atletico Madrid e Juventus il 20 febbraio alle ore 21 e il ritorno tra Roma e Porto in programma il 6 marzo sempre alle 21.

