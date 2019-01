Previsto a breve un summit fra il club partenopeo e l'agente del giocatore messicano. Gli olandesi partono da una richiesta di 40 milioni. Giuntoli punta sulle contropartite.

0 condivisioni

un'ora fa di Alberto Casella

In Italia abbiamo imparato a conoscerlo in pieno calciomercato estivo, seguendo i Mondiali di Russia 2018. Hirving Lozano era quel folletto che, con la maglia del Messico, aveva cominciato la rassegna russa insinuando i primi dubbi nella strafavorita Germania di Joachim Löw.

I suoi dribbling e le sue sterzate improvvise avevano fatto impazzire i difensori tedeschi che di fronte ai suoi cambi di velocità sembravano dei paracarri. Qualcuno ricorda il nome di Marvin Plattenhardt? Era il terzino sinistro dei tedeschi che Löw aveva schierato a sorpresa quella sera al Luzhniki al posto di Hector.

Ebbene, Lozano, che segnò anche il gol della vittoria messicana su assist del Chicharito, gli fece fare la figura del fantasma imperversando come una tempesta tropicale dalle sue parti, decretandone pure in qualche modo la fine della carriera nella Mannschaft. Plattenhardt, infatti, vide il resto dei Mondiali dalla panchina e successivamente non fu più nemmeno convocato.

getty

Calciomercato Napoli: incontro con Raiola per Lozano

Ma Hirving Lozano è bene impresso anche nei ricordi dei tifosi dell'Inter: nei due gol subiti dai nerazzurri in Champions League nel doppio scontro col PSV c'è sempre lo zampino del messicano. A Eindhoven servì il pallone a Rosario che firmò il momentaneo vantaggio degli olandesi, mentre a San Siro fu lesto ad approfittare dell'assist di Bergwijn e insaccare alle spalle di Handanovic. Mondiali e Champions League sono stati vetrine straordinarie per Lozano e lo hanno portato alla ribalta del calciomercato. Finito sul taccuino di molte big, era dato vicino al Milan, che sognava di far rivivere incubi europei ai cugini nerazzurri, ma nelle ultime settimane c'è stato il deciso sorpasso del Napoli.

getty Lozano con la maglia del Messico ai Mondiali contro Miranda

Ancelotti è in cerca di alternative giovani a Mertens e Callejon, e Hirving è il profilo perfetto: 23 anni, agile, scattante, tecnico e con buona visione di gioco, è altruista ma ha pure fiuto del gol - 34 reti e 20 assist in 61 partite col PSV - con una sola nota dolente per il club partenopeo, il suo procuratore. Sì, per trattare Lozano bisogna passare nell'ufficio di Mino Raiola, uno dei "boss" del calciomercato, uno che non molla di un centimetro.

getty

I primi abboccamenti ci sono già stati, ma nei prossimi giorni è previsto un summit fra gli inviati del Napoli e Raiola: il PSV chiede 40 milioni, De Laurentiis vorrebbe volare più basso e punta sull'offerta di contropartite, come Ounas e Younes, ma sarà difficile ottenere sconti da ossi duri come Mino e gli olandesi che, oltrettutto dovranno corrispondere al Pachuca, il club messicano da cui lo hanno prelevato per 8 milioni nel 2017, il 20% della cifra ottenuta.