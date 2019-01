I gialloneri prima di vendere l'americano ai Blues hanno ottenuto il via libera per il belga classe 1993 che da cinque stagioni gioca nel Borussia Moenchengladbach.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Carte scoperte. Anche se probabilmente non era intenzione del Borussia Dortmund mostrarle. Il club giallonero ha ceduto Christian Pulisic al Chelsea ottenendone però il prestito fino a fine stagione, per non indebolire la squadra che punta a vincere la Bundesliga. Eppure il BVB, sapendo che perderà l'americano a fine anno, ha bisogno di un sostituto che sia all'altezza. Per questo sta sondando il calciomercato.

Un nome il Borussia Dortmund ce l'ha già in testa. Anzi, probabilmente lo sta già trattando. Thorgan Hazard, belga classe 1993, è il primo nome sulla lista della spesa. Piace tantissimo al tecnico Lucien Favre, che lo lanciò quando allenava il Borussia Moenchengladbach. Stando a quanto riportato dalla Bild la trattativa di calciomercato che ha portato Pulisic al Chelsea nasconde quella per il belga del Gladbach.

Chiamasi retroscena. Il Borussia Dortmund, prima di vendere Pulisic ai Blues, avrebbe ottenuto una promessa dal club londinese. Il Chelsea non si inserirà nella trattativa fra i gialloneri e il Borussia Moenchengladbach per Hazard. Un vantaggio non da poco per il BVB. Anche perché i Blues avevano una posizione di vantaggio nella trattativa.

Getty Images Thorgan Hazard, obiettivo di calciomercato del Borussia Dortmund

Ma facciamo un passo indietro. Nel 2014 il Borussia Moenchengladbach riuscì a prendere Thorgan Hazard in prestito dal Chelsea. Un anno dopo i tedesco lo riscattarono per 10 milioni di euro, ma i Blues fecero inserire nel contratto di cessione una clausola molto particolare grazie alla quale i londinesi hanno un diritto di prelazione sul giocatore belga. Se il Gladbach dovesse effettivamente decidere di vederlo dovrebbe avvertire il Chelsea che potrebbe inserirsi nella trattativa di calciomercato.

Getty Images Pulisic è stato acquistato dal Chelsea per 64 milioni

Per questo il Borussia Dortmund ha voluto assicurarsi che il Chelsea non fosse interessato a riprendere Hazard e, stando a quanto riportato dalla Bild, se l'è fatto mettere per iscritto. I gialloneri hanno quindi carta bianca e possono chiudere la trattativa di calciomercato con il Gladbach (l'offerta del BVB per Hazard è di 42 milioni di euro). Anche se ora devono giocare a carte scoperte, con il rischio che nella trattativa si inseriscano altri club che magari, fino a oggi, non avevano ancora pensato ad Hazard.