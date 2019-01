I catalani hanno l'ok del giocatore, pronto a firmare un contratto di cinque anni. L'Ajax però non ha ancora accettato l'offerta e il PSG prova a inserirsi nella trattativa.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Un primo passo. Importante, forse fondamentale, ma non può restare l'unico. Il Barcellona ha trovato il centrocampista del futuro, ha anticipato tutti i top club europei accelerando sensibilmente per l'acquisto di Frenkie De Jong. L'operazione di calciomercato potrebbe essere a una svolta. Sul 21enne olandese, che vanta già 5 presenze con la nazionale maggiore, c'erano anche Bayern Monaco, Manchester City, Juventus e PSG. Soprattutto il PSG.

Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo il Barcellona ha trovato l'accordo con il centrocampista che è pronto a firmare un contratto di cinque anni. I catalani devono ancora trovare l'intesa con l'Ajax, il club che fino al 2022 detiene il cartellino del giocatore, ma i lancieri sono da sempre molto attenti alle plusvalenze e difficilmente (per non dire mai) rifiutano offerte di calciomercato così importanti. De Jong è pronto al nuovo passo e l'Ajax lo sa.

Il cartellino di De Jong non costerà poco, anzi: l'Ajax vuole 75 milioni di euro. Questo anche perché il giocatore, nelle scorse settimane, sembrava ad un passo dal PSG che era pronto a offrire proprio tale cifra. Il presidente dei francesi Nasser Al-Khelaïfi non ha però perso le speranze ed è pronto a rilanciare ancora.

Getty Images Frankie De Jong, obiettivo di calciomercato del Barcellona

Va fatta una precisazione: il Barcellona ha il benestare del giocatore sul trasferimento, il contratto però non è ancora stato firmato. Prima va infatti trovata l'intesa con l'Ajax che fra l'altro non ha intenzione di lasciar partire De Jong (4 gol in 15 presenze in in questa edizione della Eredivisie) prima della prossima estate. La trattativa è quindi rivolta non a questa ma alla prossima sessione di calciomercato.

Getty Images De Jong in azione in Champions League

Il Barcellona intanto sta trattando anche l'acquisto di Adrien Rabiot. Il centrocampista 23enne ha il contratto in scadenza con il PSG e non ha intenzione di rinnovare. Il giocatore ha dato la propria parola alla società blaugrana, ma su di lui ci sono anche altri top club europei con i quali la madre (suo procuratore) è ancora in contatto. Il Barcellona però ha le spalle coperte con De Jong. Anche se dopo l'accordo con il giocatore manca quello con l'Ajax. Altrimenti quel passo, che oggi sembra importante (forse fondamentale) finirebbe per risultare inutile.