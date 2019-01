Il francese ha già l'accordo con i blaugrana ma spinge per partire nella sessione invernale: il suo entourage svela contatti con la Premier League.

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Il caso legato al futuro di Adrien Rabiot continua a essere uno dei più controversi delle ultime sessioni di calciomercato. Il centrocampista è ormai fuori dal progetto tecnico del Paris Saint-Germain di Tuchel che lo terrà fuori rosa fino alla fine della stagione in attesa della scadenza del suo contratto col club.

Dal canto suo il giocatore ha già l'accordo con il Barcellona che dovrebbe essere la sua prossima destinazione dal luglio del 2019, quando potrà accasarsi fra le fila del club campione di Spagna a parametro zero.

Eppure in casa dei catalani continua a salire la preoccupazione per una trattativa di calciomercato che fatica a chiudersi in tempi brevi. E secondo quanto riportato da alcune testate sportive spagnole, il Barcellona sarebbe stufo dell'atteggiamento tenuto dall'entourage di Rabiot.

Getty Images

Calciomercato: Rabiot tentenna, ansia in casa Barcellona

La prima pagina di Sport apre con l'eloquente titolo "Allarme Rabiot": il quotidiano catalano spiega che nonostante l'intesa fra il giocatore e il Barcellona sia ormai raggiunta da tempo, il futuro del francese non sia ancora deciso.

Rabiot infatti starebbe spingendo per lasciare il Paris Saint-Germain già durante la sessione di calciomercato di gennaio, per evitare di passare altri 6 mesi fuori rosa senza giocare. Il Barça però non sembra intenzionato a portarlo subito in Liga e vorrebbe aspettare l'estate per completare il trasferimento quando il suo contratto col PSG sarà scaduto.

A innervosire la società catalana sarebbe stato il comportamento dell'entourage di Rabiot, in particolare quello della sua agente (sua madre) che avrebbe avuto contatti con ben 4 club dall'inizio dell'anno: 3 di Premier League e uno di Serie A.

Probabilmente la mossa è soltanto una strategia per accelerare le firme sui contratti ma fra le squadre interessate a Rabiot ci sarebbe anche il Tottenham disposto invece a portarlo in Inghilterra già dalla finestra invernale. Questa opzione sarebbe inoltre la più gradita dal PSG che così incasserebbe anche qualcosa dalla vendita del cartellino.

L'ottimismo in casa Barcellona continua ma questi movimenti dell'entourage del francese non sono piaciuti alla dirigenza che ora vuole spingere per chiudere la trattativa il prima possibile ed evitare brutte sorprese in vista dell'estate.