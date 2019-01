Va avanti il contenzioso con lo Sporting Lisbona che adesso ha chiesto una cifra astronomica per il portoghese, e i Colchoneros non vorrebbero neppure tenerlo.

54 minuti fa di Alberto Casella

C'è una grana all'orizzonte per l'Atletico Madrid, una grana grossa che riguarda Gelson Martins, l'esterno destro d'attacco portoghese, 23enne, di origini capoverdiane che era arrivato in estate dallo Sporting Lisbona.

Un trasferimento che già allora non fu privo di polemiche. I fatti: dopo l'ultima partita della scorsa stagione, in cui il club biancoverde, sconfitto dal Maritimo, fu estromesso dalla Champions League, un folto gruppo di ultras fece irruzione nel centro sportivo della squadra e malmenò violentemente con spranghe e bastoni alcuni giocatori.

In seguito a quegli eventi parecchi giocatori dello Sporting, fra cui anche Gelson, chiesero la rescissione immediata del contratto. L'Atletico Madrid pensò di cogliere la palla al balzo, approfittò dell'incertezza della situazione contrattuale del portoghese e lo portò al Wanda a costo zero (pur cercando un accordo con i Leos, ma anche l'ultima di una serie di proposte (20 milioni più 5 di bonus fu respinta).

Atletico Madrid, grana Gelson

Lo Sporting Lisbona minacciò di portare l'Atletico Madrid davanti alla Fifa, chiedendo un indennizzo da 100 milioni di euro per Gelson Martins. I portoghesi sostenevano di avere esercitato qualche giorno prima della richiesta di rescissione da parte del giocatore, un'opzione per portarne l'ingaggio da 1,8 a 2,2 milioni a stagione, facendo al contempo lievitare la clausola proprio a 100 milioni di euro, dai 60 precedenti.

Gelson con la maglia dello Sporting contro l'Atletico nell'Europa League della scorsa stagione

Mentre proseguivano le schermaglie legali, Gelson si era accasato a Madrid, ma il suo rapporto con Simeone non è mai decollato. Schierato a destra o a sinistra, il capoverdiano non è mai riuscito a convincere il Cholo: 223 i minuti giocati in Liga e 88 quelli in Champions League, una sola rete, segnata nel turno intermedio di Copa del Rey contro il Sant Andreu, tanto che, secondo Cadena Cope, se arrivasse l'offerta giusta l'Atletico sarebbe pronto a cederlo già a gennaio.

I Colchoneros rischiano di pagare 105 milioni

Ma sull'intenzione dei Colchoneros pende una spada di Damocle: As, infatti, informa che il presidente dello Sporting Lisbona Federico Varandas ha deciso di ricorrere in giudizio contro il club di Gil Marin chiedendo un indennizzo di ben 105 milioni di euro. In Italia a Gelson si erano interessate Milan e Lazio, ma ora dovranno aspettare l'esito dell'intricato contenzioso che rischia di costare caro all'Atletico Madrid.