Il campione WWE umilia il pubblico statunitense fino a quando R-Truth prova a metterlo a tacere. Grande main event con Becky Lynch, Charlotte Flair e Carmella.

20 minuti fa di Marco Ercole

Altre WWE News per gli amanti del wrestling, sono quelle con le quali vi racconteremo la puntata di SmackDown dell'8 gennaio 2019. In questo show, che per l'occasione andrà in scena dalla Jacksonville Veterans Memorial Arena, in Florida, sono come sempre tanti i punti di interesse sui quali ci concentreremo.

Già annunciato un super main event, un Triple Threat Match tra Charlotte, Becky Lynch e Carmella, con in palio la possibilità di sfidare Asuka per il titolo femminile nel corso del prossimo PPV, la Royal Rumble.

Altro importante incontro già fissato è quello tra gli Usos e i campioni di coppia del The Bar, con i primi che in caso di vittoria otterrebbero una chance titolata sempre nel prossimo Pay-per-View di wrestling. Tra le WWE News di giornata anche l'atteso faccia a faccia tra AJ Styles e il nuovo Daniel Bryan, così come è prevedibile che Rusev voglia prendersi una vendetta su Shinsuke Nakamura dopo quanto accaduto la settimana scorsa.

WWE News, Highlights SmackDown 8 gennaio 2019

Tanta carne al fuoco e tante WWE News da raccontare e Highlights da vedere, come sempre nella rubrica WWE-ek SmackDown a cura di FOXSports.it.

Imboscata di R-Truth su Daniel Bryan

Daniel Bryan si prende gioco del WWE Universe fino a quando R-Truth arriva per prendersi la vendetta.

Daniel Bryan vs R-Truth

A seguito della celebrazione di Natale rovinata la settimana scorsa da Daniel Bryan, R-Truth prova a prendersi la rivincita sul campione WWE.

Rey Mysterio e Mustafa Ali vs Andrade "Cien" Almas e Samoa Joe

Due dei wrestler più acrobatici della WWE uniscono le loro forze per la prima volta in un match contro The Samoan Submission Machine e Andrade "Cien" Almas.

The Miz e Shane McMahon sono sulla stessa lunghezza d'onda?

The Miz vuole bruciare i tempi, ma Shane McMahon crede che The Best Tag Team in The World abbia bisogno di fare le cose gradualmente.

Confronto tra Rusev e Shinsuke Nakamura

Dopo quanto accaduto la scorsa settimana e il conseguente infortunio di Lana, Rusev vuole un faccia a faccia con Nakamura.

The Bar vs The Usos

Jimmy e Jey Uso provano a guadagnarsi un'opportunità per la SmackDown Tag Team Championship alla Royal Rumble. Sia Mandy Rose che The Miz buttano un occhio sul match per ragioni differenti.

Naomi attacca Mandy Rose nel backstage

Dopo che The Golden Goddess ha rivelato quali fossero i suoi piani, la moglie di Jimmy Uso, Naomi, comes looking for payback.

Daniel Bryan giura che sarà campione WWE per sempre

"The New" Daniel Bryan dice che AJ Styles non ha ancora visto quanto possa essere feroce.

The Miz e Shane McMahon sono pronti per The Bar?

Dopo che The A-Lister ha ottenuto una sfida con Sheamus e Cesaro, Shane McMahon chiede a The Miz se loro siano davvero pronti per diventare SmackDown Tag Team Champions.

Carmella vs Charlotte vs Becky Lynch

The Man, The Queen e The Princess of Staten Island si affrontano in un thrilling main event che mette in palio l'opportunità di affrontare la SmackDown Women's Champion Asuka alla Royal Rumble.