Nel corso dell'incontro tra The Usos e The Bar nell'ultima puntata di SmackDown, la bionda si presenta vestita così. Naomi prova a vendicarsi subito dopo il match.

Mandy Rose colpisce ancora. Era prevedibile che le WWE News di questo tesissimo triangolo non fossero affatto terminate ed effettivamente così è stato. Nell'ultima puntata di SmackDown è andato in scena un nuovo capitolo della storyline a tinte hot che vede coinvolta The Golden Goddess, nel suo tentativo di provocare/sedurre Jimmy Uso, marito di Naomi.

Nel corso dell'incontro che vedeva il samoano protagonista insieme al fratello contro i campioni di coppia del The Bar, infatti Mandy Rose si è presentata a bordo ring scalza, "vestita" solamente di un asciugamano, esattamente come nella foto inviata al figlio di Rikishi di cui vi avevamo raccontato nella WWE News della scorsa settimana.

Armata di microfono, la bella bionda gli ha domandato se avesse lui il suo costume nella camera d'albergo, perché lei (poverina) non riesce proprio a trovarlo. Inevitabilmente il suo intervento ha distratto Jimmy Uso, che è stato colpito da Cesaro e ha fatto sì che suo fratello Jey venisse schienato in mezzo al ring, fallendo così la chance di ottenere un match titolato alla Royal Rumble.

WWE News, Mandy Rose si presenta in asciugamano

A seguire, subito dopo l'incontro, con le telecamere siamo passati nel backstage, dove Mandy Rose passeggiava con la stessa tenuta insieme a Sonya Deville. Poi si è tolta l'asciugamano di dosso. Sotto di esso in realtà la Golden Goddess aveva indosso il suo solito costume, svelando che il suo gesto in realtà era un chiaro tentativo di interferire sul match di Jimmy Uso.

Mentre le due parlano è arrivata di gran carriera Naomi per prendersi la sua vendetta e si è scaraventata contro la bionda.

Ne è nata una rissa nel backstage che ha visto ovviamente le due ex Absolution avere la meglio in virtù della superiorità numerica. In suo soccorso è arrivato rapidamente Jimmy, che si è messo tra la moglie e le due ragazze ponendo fine al pestaggio di Naomi. Ma di certo non alle WWE News legate a questo sempre più interessante triangolo.