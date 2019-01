Secondo il sito specializzato Footyheadlines.com, la terza maglia dei giallorossi per la stagione 2019/20 sarà di colore blu.

3 ore fa

I giallorossi in blu. Questa l'indiscrezione riportata dal portale specializzato in maglie Footyheadlines.com. Proprio così, nella stagione 2019/20 la terza maglia della Roma dovrebbe essere di colore blu, proprio come quella utilizzata nel 2000/01, annata storica in cui Totti e compagni conseguirono il terzo Scudetto della storia del club.

Il logo Nike, con ogni probabilità di colore bianco, sarà come quello degli anni '90, il colletto retrò e anche le stampe grafiche dovrebbero essere tipiche di quell'epoca. Si prospetta quindi un ritorno al passato. La squadra di Di Francesco vestirà di blu anche durante gli allenamenti, come già successo in altre stagioni durante la partnership tra la Roma e Nike.

La speranza dei tifosi giallorossi è che con questa casacca addosso la squadra ottenga lo stesso risultato arrivato nel 2001. A quel punto abbandonare il blu sarebbe praticamente impossibile...