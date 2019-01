Lo scorso anno fecero il giro del mondo le figurine attaccate da alcuni tifosi della Lazio con l’immagine di Anna Frank. Tutti si indignarono, oggi invece non scatta alcuna forma di idi condanna. Non voglio ovviamente giustificare le scempiaggini a sfondo razziale su Anna Frank, metto solo in evidenza l’assurdità della regola dei due pesi e delle due misure

"Lazio, Napoli, Israele: stessi colori, stesse bandiere. Me**e". Questo il testo dei vergognosi volantini - firmati da un gruppo di "tifosi" della Roma - comparsi nella Capitale, in zona Balduina, nel giorno in cui il club biancoceleste compie 119 anni.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK