Ora che una nuova sessione di calciomercato impazza, andiamo a scoprire chi ne ha scritto, sottolineandone le dinamiche economiche e sociali, le sue incredibili storie e i tanti personaggi che lo hanno animato.

0 condivisioni

un'ora fa di Jvan Sica

Godìn all’Inter, Ramsey alla Juve, la Roma cerca talenti in Europa, Barella all’Inter. Contrordine, va al Chelsea. Come spesso accade, tutti gli amanti del calcio vengono rapiti senza nessuna possibilità di salvezza dalle cifre e i sogni, che spesso restano tali, del calciomercato. Siamo in piena wave invernale e quest’anno le attenzioni, in un periodo di totale assenza del calcio giocato di Serie A, è ancora più morboso verso qualsiasi trattativa che riguarda la nostra squadra del cuore e non solo.

Non è una distorsione attuale, almeno su questo possiamo non lodare i tempi andati, da quando esiste un mercato che riguarda calciatori e allenatori, i tifosi lo hanno sempre seguito con estrema attenzione, consci che il futuro delle sqaudre che seguono dipende in gran parte da chi si vende e si acquista in queste lunghe sessioni di parole (moltissime) e fatti (pochi, anche se i tifosi di squadre come il Genoa magari vedono fin po’ troppi calciatori arrivare e partire ogni estate).

Di quello che suscita il calciomercato, degli affari che muove, delle persone cardine che in ogni tempo ne hanno indirizzato le evoluzioni, da Viani a Raiola, passando almeno per Moggi, e di quei fatti a cui abbiamo accennato e sono poi il succo di tutto, non potevano non interessarsi sociologi, giornalisti, scrittori, esperti di finanza. Uno dei fenomeni che più muove l’interesse dell’italiano, anche a volte lontano dal calcio giocato, è tema di molti libri, molti dei quali utili nel caprine le tante facce e i tanti risvolti.

Getty Images La fiera di soldi e sogni del calciomercato non finisce mai: ultimo grande desiderio avveratosi è l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve

Storie di soldi e sogni: i cinque libri da leggere per saperne di più sul calciomercato

"Segreti e bugie del calciomercato" di Alex Duff e Tariq Panja

Partiamo con “Segreti e bugie del calciomercato”, un libro-retroscena molto dettagliato, uno di quelli che dopo averlo letto o ti disaffezioni oppure guardi tutto con altri occhi, magari amando ancora di più l’argomento di cui parla. Alex Duff e Tariq Panja, giornalisti fra le diverse testate con cui collaborano anche di Bloomberg e Associated Press, guardano al fenomeno solo da un punto di vista economico, sviscerando il monte affari clamoroso che genera, si parla di quasi 4 miliardi di euro, e delle tante strategie, legali ma non sempre, con cui questi soldi servono per far cresce il guadagno di pochi. Non è un libro che scivola via con indifferenza.

"Te lo do io lo scoop" di Xavier Jacobelli e Alfredo Pedullà

Ma per fortuna il calciomercato è anche la fiera dei sogni e non possiamo farne così facilmente a meno. Ne parlano nel libro “Te lo do io lo scoop. Segreti, peccati e storie vissute di calciomercato” due punte del giornalismo contemporaneo, Xavier Jacobelli e Alfredo Pedullà, che sanno far emergere quello che forse ci piace di più: gli intrighi, le parole dette ma soprattutto quelle rimangiate, i campioni sfiorati, i bidoni esaltati come uomini del destino e soprattutto la passione che ci anima mentre c’è qualcuno che cerca di esaltarla o distruggerla.

"Soldi e pallone: Come è cambiato il calciomercato" di Pippo Russo

Uno degli esperti più interessanti e seguiti per quanto riguarda i fenomeni sociali legati al calcio è Pippo Russo, sociologo e giornalista di Repubblica e Panorama. Russo in “Soldi e pallone: come è cambiato il calciomercato” ci spiega le tante dinamiche sociali che nascono nei mesi di calciomercato, riuscendo anche a mostrarci le logiche economiche che ne indirizzano invece gli affari. Sempre di Pippo Russo è imperdibile anche il libro su uno dei re contemporanei del calciomercato mondiale, Jorge Mendes.

"Testa alta, due piedi - Storie di calciomercato" di Franco Esposito

Anche Franco Esposito, grande giornalista de Il Mattino e del Corriere dello Sport, con il suo “Testa alta, due piedi - Storie di calciomercato” ci racconta le tante e mitiche storie legate al calciomercato. Tutto nacque dalle idee del principe Raimondo Lanza di Trabia, che volle il Gallia come sede, e tutto divenne grande grazie al fiuto di due cani da “tartufo calcistico” come Gipo Viani e Paolo Mazza. E insieme a loro tanti personaggi e tipi umani che il racconto di Esposito ci dipinge con grande vivacità e nostalgia.

Two new faces @BolognaFC1909en 👏



Roberto Soriano and @NicolaSansone91 join Bologna until the end of the season. pic.twitter.com/gkG7yYgSKR — Dugout (@Dugout) January 4, 2019

"A cena con Franco Rossi" di Stefano Olivari ed Enzo Palladini

Per finire la biografia di una delle penne migliori che hanno raccontato il calciomercato nel suo lungo e intricato dipanarsi. “A cena con Franco Rossi”, scritto a sua volta da due penne fantastiche e piene di aneddoti, come Stefano Olivari ed Enzo Palladini, è la storia di uno dei volti che meglio ci ha accompagnato nella nostra passione calcistica, spesso mostrandoci con le parole quello che altri non riuscivano invece a vedere. Per Rossi il calciomercato era un enorme stagno dove tratteggiare “animali umani” che da sempre ci fanno compagnia anche nella vita di tutti i giorni.