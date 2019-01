Il club nerazzurro ha punito l'argentino con una pesante multa per non essersi presentato al primo allenamento dell'anno.

un'ora fa

Un rientro a dir poco turbolento per Mauro Icardi. Ieri il capitano dell'Inter non si è presentato ad Appiano Gentile per il primo allenamento dell'anno, giustificando la sua assenza con la cancellazione del volo che da Buenos Aires avrebbe dovuto riportarlo a Milano.

Oggi poi sono arrivate le parole della moglie-agente ad aumentare la tensione: "Il rinnovo con l'Inter è molto lontano, la proposta che ci è arrivata non è soddisfacente. Mauro è seguito dalle due grandi di Spagna (Real Madrid e Barcellona, ndr), da un club francese (il PSG, ndr) e da uno inglese (il Chelsea, ndr)".

E per finire in serata è stata resa nota la maxi multa inflitta dall'Inter a Mauro Icardi, pari a ben 100mila, come previsto dal regolamento interno alla squadra (stessa cifra è stato costretto a pagare Nainggolan per un motivo analogo). La situazione ora sembra tornata alla normalità, con il giocatore che si è regolarmente allenato alla Pinetina.