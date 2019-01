L’attaccante argentino non è rientrato in tempo per la ripresa degli allenamenti e la società ha deciso di multarlo.

un'ora fa

Non inizia nel migliore dei modi il 2019 di Mauro Icardi. Dopo aver trascorso le vacanze natalizie in Argentina insieme alla sua Wanda Nara e ai figli, ieri pomeriggio il capitano dell'Inter non si è fatto vedere alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti. Un'assenza ingiustificata considerando che il club gli aveva concesso anche mezza giornata libera in più rispetto a tutti gli altri compagni.

La società non l'ha presa affatto bene e si è detta irritata. Il Corriere dello Sport scrive che il direttore sportivo Piero Ausilio, il vice ds Dario Baccin e l'amministratore delegato Marotta erano presenti al centro d'allenamento e sono rimasti profondamente delusi dal comportamento dell'attaccante.

Dal canto suo Icardi si è giustificato dicendo che era stato cancellato il volo da Buenos e che quindi aveva perso la concidenza a Madrid. Motivazioni che però non sono bastate all'Inter per perdonarlo. Icardi è stato infatti multato così come successo a Radja Nainggolan, anche lui sanzionato per un ritardo (l'ennesimo) all'allenamento.