Incidenti nella notte in Piazza della Libertà durante i tradizionali festeggiamenti per l'anniversario della nascita del club

27 minuti fa

Una festa degenerata in scontri tra tifosi e Polizia: è quanto accaduto la scorsa notte a Roma in Piazza della Libertà. Circa 2500 sostenitori della Lazio si erano ritrovati come al solito nella notte tra l'8 e il 9 gennaio per festeggiare l'anniversario della nascita del club (1900), ma l'epilogo non è stato quello che ci aspettava.

All'origine dei tafferugli ci sarebbe stata un 'vivace' scambio di vedute tra alcuni tifosi di fede laziale. Per placare gli animi sarebbero intervenuti gli agenti della Polizia, ma a quel punto quelli che si erano contrapposti fino a un attimo prima, si sarebbero coalizzati contro gli agenti, oggetto di lancio di pietre, petardi e oggetti di varia natura.

Il bilancio parla di una decina di feriti tra le forze dell'ordine, oltre a disagi per il traffico locale. Fino a quel momento i festeggiamenti si erano svolti pacificamente e in un clima sereno. Da registrare la presenza anche del Presidente della Lazio Claudio Lotito, che però aveva già lasciato Piazza della Libertà al momento dei tafferugli.