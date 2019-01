Nella semifinale d'andata i Citizens asfaltano la squadra che milita in Football League One: poker di Gabriel Jesus e reti di de Bruyne, Zinchenko, Foden, Walker e Mahrez.

26 minuti fa

Il Manchester City è già in finale di Coppa di Lega, non bisognerà neanche aspettare la semifinale di ritorno in programma il 23 giugno al Pirelli Stadium, casa del Burton Albion. Il motivo? La sfida d'andata giocata all'Etihad è terminata 9-0 per i Citizens. Sì, 9-0. I campioni d'Inghilterra in carica hanno letteralmente asfaltato il club che milita in Football League One.

Ad aprire le marcature al 5' è de Bruyne, che di testa insacca il pallone sfruttanndo al meglio il cross di David Silva. Al 19', dopo l'1-1 divorato da Marcus Harness, viene annullato un gol per fuorigioco a Mahrez. Al 30' è invece buonissimo il raddoppio di Gabriel Jesus, che appena quattro minuti dopo firma anche il 3-0. Al 37' cala il poker l'ucraino Zinchenko con un tiro-cross che beffa Collins.

A inizio ripresa Gabriel Jesus segna ancora su assist di Maharez, al 62' partecipa al festival del gol anche il classe 2000 Phil Foden. A fissare il risultato sul 9-0 ci pensano Gabriel Jesus (poker per lui), Walker e Mahrez. Finisce così bruscamente il sogno dei ragazzi di Nigel Clough, figlio del leggendario Brian che riuscì nell'impresa di vincere due Coppe dei Campioni alla guida del Nottingham Forest (nelle stagioni 1978/79 e 1979/80).