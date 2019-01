Il club blucerchiato ha definito l'acquisto dell'attaccante italiano che arriva in prestito con obbligo di riscatto e firma un contratto di quattro anni e mezzo.

09 gen 2019

Manolo Gabbiadini torna in Serie A tra le fila della Sampdoria. L'operazione di calciomercato può dirsi conclusa, il club blucerchiato ce l'ha fatta a far tornare l'attaccante che saluta così il Southampton e la Premier League.

Il 27enne - riferisce Sky Sport - arriva in prestito per 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni, per un totale di 12 milioni che la Sampdoria avrà la possibilità di pagare in tre anni. Il giocatore firma invece un contratto di quattro anni e mezzo a 1.5 milioni, bonus compresi.

Per Gabbiadini si tratta di un ritorno a casa visto che aveva già indossato questa maglia dalla stagione 2013/14 al gennaio 2015, quando decise di trasferirsi al Napoli. A Genova ha fatto le cose migliori della sua carriera prima che iniziasse un lento declino. Arriverà in Italia domani per le visite mediche di rito, poi ci sarà la firma sul contratto.