I campioni di Francia sono alla ricerca di un centrocampista per sostituire Rabiot: il giallorosso interessa e ha una clausola fissata a 30 milioni di euro.

un'ora fa di Daniele Minuti

In questi ultimi anni il Paris Saint-Germain ci ha abituati a fare letteralmente la spesa in Italia sul calciomercato: a Parigi sono arrivati giocatori come Verratti, Cavani, Thiago Silva, Thiago Motta, Marquinhos e Buffon, tutti membri importantissimi della rosa attuale dei campioni di Francia.

L'interesse del club di Nasser Al-Khelaifi verso il nostro paese non sembra essersi esaurito e in queste settimane la società sta cercando un profilo che possa rafforzare il centrocampo in mano a Tuchel in vista della prossima stagione per via dell'addio di Adrien Rabiot che non rinnoverà il suo contratto e andrà probabilmente al Barcellona.

Se uno dei grandi obiettivi del Paris Saint-Germain sembra essere Allan, nelle ultime ore sta circolando un altro nome che gioca nella nostra Serie A e che sarebbe uno dei primi della lista di calciomercato della squadra parigina: quello di Lorenzo Pellegrini della Roma.

Calciomercato Roma: Pellegrini è nel mirino del PSG

La notizia arriva da Gianluca Di Marzio di Sky Sport: Allan rimane un obiettivo concreto per il calciomercato estivo ma sicuramente il calciatore brasiliano ha un costo non indifferente (nonostante quello dei soldi non sia un grosso problema in casa del Paris Saint-Germain) motivo per cui sta prendendo quota l'opzione che porta a Pellegrini.

Il centrocampista della Roma sembra essere finalmente esploso in questa stagione e nel suo contratto con la società giallorossa c'è una clausola rescissoria fissata a 28 o 30 milioni di euro (la cifra varierà a seconda del piazzamento della squadra allenata da Di Francesco in questo campionato).

La possibilità di pagare la clausola fa gola al Paris Saint-Germain, che potrebbero gettarsi all'assalto dell'ex giocatore del Sassuolo per il prossimo giugno. La Roma dal canto suo non vorrebbe perdere Pellegrini il cui contratto è in scadenza nel 2022: la speranza è quella di rinegoziare le cifre della clausola rescissoria ma se questo non accadesse prima dell'estate, sul talento della Nazionale potrebbe piombare il PSG.