Il portiere dei Reds ha spiegato la scelta fatta in estate.

4 ore fa

No, non ha avuto dubbi Alisson Becker quando la scorsa estate il Liverpool lo ha cercato. Il portiere brasiliano ha salutato la Roma, che ha incassato 62,5 milioni di euro più 10 di bonus, e ha sposato i Reds di Klopp più convinto che mai per fare il salto di qualità.

Erano tanti i club interessati a lui, tra questi anche il Chelsea che si era presentato con una proposta molto allettante. Ma lui non ci ha pensato un attimo e ha gentilmente rifiutato. A spiegare la scelta è stato lo stesso Alisson in un'intervista a FourFourTwo:

Ho detto sì al Liverpool per gli stessi motivi per cui avevo detto sì alla Roma, ero convinto fosse la scelta migliore per la mia carriera. Il Chelsea stava cambiando l’allenatore e non avrebbe giocato la Champions League, poi io ho sempre ammirato la storia del Liverpool. Parliamo di una società storica che ha vinto in Europa e io volevo far parte di questa storia. Ho sfiorato la Champions League con la Roma e sto lavorando tantissimo per riuscire a vincerla quest'anno. La vita per me è lottare per i propri sogni, e la Champions è un sogno

Una battuta anche su Karius, ceduto dal Liverpool dopo la disastrosa finale di Champions League persa 3-1 contro il Real Madrid: