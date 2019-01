I bianconeri continuano a puntare sui giovani: occhi sul trequartista che impressionò Totti. Gioca in Primavera e ha già esordito in Serie A. Costo del cartellino: 5 milioni di euro.

6 ore fa di Francesco Bizzarri

Gli occhi della Juventus su Emanuel Vignato. I bianconeri, in questa sessione invernale di calciomercato, puntano ai giovani. Il trequartista del Chievo Verona costa 5 milioni. Gli addetti ai lavori ne parlano come uno dei migliori talenti in circolazione. Quest’anno ha già segnato 5 gol nel campionato Primavera.

Classe 2000, ha il doppio passaporto italiano e brasiliano. Per ora ha scelto di fare la trafila nelle giovanili azzurre: è in Under 19 dopo aver fatto benissimo in Under 18. Va registrato per lui anche l’interesse del Napoli.

Vignato ora è uno dei nomi del calciomercato della Juventus. In passato era balzato agli onori della cronaca per aver scambiato due battute con Francesco Totti in un Chievo-Roma di due anni fa. L’allora 40enne capitano giallorosso vide un ragazzo con i colori degli avversari, un volto mai visto in tanti anni di Serie A e così gli chiese: “E tu chi sei?”. Un giorno indimenticabile per quel 16enne che si apprestava a fare anche il suo esordio tra i grandi.

Emanuel Vignato è uno degli astri nascenti del calcio italiano e, allo stesso tempo, anche uno dei nomi aggiunti di recente sulla lista di calciomercato della Juventus. Da quel magico momento con Totti a bordocampo, incredulo di vedere un ragazzino così giovane in prima squadra, all’esordio in Serie A. Poi ancora Primavera. Quest’anno sta dimostrando di essere pronto per il grande salto: 11 presenze e 5 reti fin qui. Il Chievo Verona si conferma un grande serbatoio di giovani talenti. La Juventus l’ha puntato, il costo del cartellino è di 5 milioni di euro.

Vignato, nato in Italia 18 anni fa da padre italiano e madre brasiliana, è un trequartista con grande tecnica e visione di gioco. Può anche fare l’esterno di attacco perché brevilineo e veloce. La sua dote migliore: sfornare assist.

L’operazione

Il costo del cartellino, come detto, si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Il Napoli è appena dietro alla Juventus, il Bologna si è defilato dopo averci provato nelle scorse settimane senza successo. Attenzione al Sassuolo, che potrebbe muoversi proprio in sinergia con i bianconeri. Non sarebbe la prima collaborazione di calciomercato tra i due club. Tra i tanti: Cassata, Lirola, Tripaldelli e Magnani. La Juventus è pronta a proporre la prima offerta che includerebbe anche il fratello di Emanuel, Samuele, altro gioiellino del Chievo classe 2004.