Il centrocampista spagnolo spinge per trasferirsi al Milan a gennaio, ma il club rossonero temporeggia.

un'ora fa

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista. Tra i tanti nomi circolati in orbita rossonera in vista di questa sessione di calciomercato, c'è quello di Denis Suarez. Il centrocampista spagnolo classe 1994, che ha un contratto in scadenza con i blaugrana fino al 2020, in questa stagione ha collezionato appena 6 presenze e 2 gol (in Coppa del Re).

Come riportato da Andrea Bricchi, manager vicino alle vicende rossonere, il giocatore desidera fortemente vestire la maglia del Milan a gennaio. In questi minuti intermediari spagnoli sono al lavoro per far sì che vada in porto un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Una formula molto favorovole alla società di Elliot che così non avrebbe problemi a restare nei paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

Leonardo e Maldini però temporeggiano, forse perché non del tutto convinti dall'operazione. E intanto in pressing su Denis Suarez c'è anche l'Arsenal, disposto a prendere il 25enne in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Le prossime ore potrebbere essere decisive, la certezza è che Denis Suarez vuole provare una nuova avventura per provare a vestire i panni del protagonista.