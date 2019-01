Il Bayern Monaco lavora già per l'estate e attraverso le parole di Hasan Salihamidzic ufficializza l'acquisto di Benjamin Pavard. In conferenza stampa il direttore sportivo dei bavaresi annuncia che il terzino francese classe 1996, attualmente allo Stoccarda, ha firmato un contratto di cinque anni valido dal 1° luglio 2019.

