Pellè guida la classifica dei Paperoni italiani del pallone con uno stipendio da 15 milioni annui allo Shandong Luneng. Podio senza Serie A completato da Giovinco e Marchisio.

Anno nuovo, stipendi alti. Quali sono i 10 calciatori italiani più pagati al mondo? E dove giocano? Pochi in Serie A, molti all'estero. Con il campionato cinese a fare la parte del leone. Nomi altisonanti, altri meno. Guida la classifica dei paperoni Graziano Pellè, attaccante dello Shandong Luneng, la chiude Lorenzo Insigne: il giocatore più pagato del Napoli. Nel mezzo nomi come Buffon e Verratti, ma anche altri meno suadenti come quello di Eder.

Poca Serie A. Si diceva. Nella classifica dei dieci italiani più pagati del pallone solo tre giocano nel nostro campionato. Gli altri sono protagonisti nelle altre leghe. Europee e non solo. La Cina si sa offre contratti fuori da ogni logica, spesso è un'occasioni irripetibile per professionisti che hanno un'orizzonte di carriera limitato a pochi anni. Ma anche squadre come il PSG o campionati come la Premier possono offrire ricche prospettive.

Nessuno dei calciatori tricolori avvicina le cifre di Messi che viaggia oltre i 40 milioni a stagione, ma nemmeno ai 35 milioni di Neymar e ai 31 di Cristiano Ronaldo. Nessuno degli italiani insidia la top 20 mondiale. Ma alcune cifre sono comunque da capogiro. Soprattutto per i comuni mortali. La graduatoria viene aperta da Pellè e vede sul podio anche Giovinco e Marchisio. Due ex bianconeri che possono vantare un salario da circa 6,5 milioni a stagione.

1. Graziano Pellè - Shandong Luneng (15 milioni)

L'ex centravanti del Parma è il calciatore italiano più ricco del globo. Nessuno meglio di lui che nel 2016 era l'ariete di Conte nell'Europeo di Francia. Un gol in Serie A in 24 presenze, in un Parma-Lecce del dicembre 2011; l'attaccante di San Cesario ha trovato fortuna in Olanda con la maglia del Feyenoord e poi in Premier con quella del Southampton. Prima del trasferimento allo Shandong Luneng. In Cina ha una media di un gol ogni 199' e quella di trasferirsi è una scelta di cui non si è mai pentito. E non è difficile credergli. Pochi giorni fa ha firmato un rinnovo di contratto che ha portato il suo stipendio a 15 milioni netti annui. Pellè è il paperone d'Italia.

2. Sebastian Giovinco - Toronto FC (7 milioni)

Secondo posto per la Formica Atomica che ormai è un idolo della MLS e il più pagato della lega nordamericana. Giovinco percepisce 5,6 milioni netti, con i bonus arriva oltre i 7 milioni anni. Sebastian è felice a Toronto, per ora un suo ritorno in Italia è da escludere, anche perché l'ingaggio percepito in Canada sarebbe quasi impossibile da replicare in Serie A.

3. Claudio Marchisio - Zenit San Pietroburgo (6,5 milioni)

Un altro ex Juventus chiude il podio. Il Principino ha accettato la corte dello Zenit che gli ha riconosciuto un biennale da 6,5 milioni a stagione. Il doppio rispetto a quanto Marchisio percepiva col suo ultimo contratto in bianconero. In Russia Marchisio ha trovato la sua dimensione, giocando 14 partite e segnando due gol, tornando protagonista dopo un periodo difficile alla Juventus.

4. Gianluigi Donnarumma - Milan (6 milioni)

Giù dal podio il primo protagonista della Serie A. Il suo rinnovo di contratto e il conseguente aumento dell'ingaggio è stato uno dei casi del mercato estivo del 2017. Alla fine la trattativa tra il Milan di Fassone e Mirabelli e Mino Raiola, agente del calciatore, portò a un contratto da 6 milioni annui fino al 2021. Un contratto che lo rende il quarto calciatore italiano più pagato al mondo.

5. Marco Verratti - PSG (6 milioni)

Lui in Serie A non ha mai giocato, facendo subito il salto dalla Serie B al grande calcio. Il PSG lo prese dal Pescara, appena promosso, nel 2012 per circa 13 milioni di euro. Col tempo Verratti si è imposto come uno dei protagonisti della squadra parigina e uno dei migliori centrocampisti nel panorama internazionale. L'ultimo rinnovo ha portato a un contratto da 6 milioni annui, ma ora già si parla di un sostanziale ritocco che dovrebbe portare il salario dell'azzurro a 10 milioni a stagione.

6. Leonardo Bonucci - Juventus (5,5 milioni)

Nell'ultima estate ha perso posizioni in classifica. Lui che al Milan percepiva uno stipendio base da 7 milioni annui e quindi era il secondo italiano più pagato del mondo. Ma il desiderio di tornare alla Juventus era troppo forte e quindi ecco la rinuncia a un bel po' di soldi pur di riabbracciare il bianconero. Il nuovo contratto con la Vecchia Signora, comunque, lo piazza al sesto posto di questa graduatoria.

7. Jorginho - Chelsea (5,5 milioni)

Stipendio praticamente uguale a quello di Bonucci e quasi quintuplicato rispetto a quello percepito a Napoli. Jorginho è diventato il faro del centrocampo del Chelsea di Sarri e pure uno dei calciatori italiani più pagati al mondo. Quasi 60 milioni nelle casse del Napoli, 5,5 milioni a stagione per il regista e ruolo di leader nella nuova squadra che ha trovato in lui la pedina che mancava. Insomma, un'operazione da cui hanno guadagnato tutti.

8. Eder - Jiangsu Suning (5,2 milioni)

All'Inter per lui non c'era più spazio dopo l'arrivo di Lautaro Martinez, in Serie A c'era la Sampdoria che lo corteggiava, ma che certo non poteva nemmeno avvicinare le cifre offerte dallo Jiangsu di Zhang Jindong. 5,2 milioni a stagione per tre anni. E la coppia gol dell'Italia di Conte all'Europeo 2016 che vanta ingaggi da 20,2 milioni totali. Allora lo avreste detto?

9. Gianluigi Buffon - PSG (5 milioni)

Non male come stipendio per un giocatore di quasi 41 anni. Ma Buffon è Buffon e il suo rendimento sembra non calare mai. Il PSG lo ha messo sotto contratto per un anno con opzione sulla seconda stagione. Un'opzione che dovrebbe essere esercitata e garantire a Gigi ancora uno stipendio da top player.

10. Lorenzo Insigne - Napoli (4,6 milioni)

È il giocatore più pagato del Napoli, chiude la top 10 dei calciatori italiani più retribuiti. Lorenzo il Magnifico è l'unico azzurro ad essere andato in doppia cifra per gol e assist in questo 2018. Ed è uno dei punti di riferimento per Ancelotti nel nuovo corso del club. Non è escluso che nei prossimi mesi l'asticella possa ancora alzarsi.