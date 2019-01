Nella puntata del 7 gennaio 2019, la leggenda del wrestling ricorda il vecchio amico scomparso in settimana. John Cena annuncia l'ingresso al Royal Rumble Match.

Dopo la puntata della scorsa settimana andata in onda il 31 dicembre negli Stati Uniti, è il momento del primo show di Raw del nuovo anno, quello del 7 gennaio 2019. E non sarà un appuntamento banale quello che vi racconteremo in questa WWE News, perché sono già state annunciate per l'occasione due leggende del wrestling come John Cena e Hulk Hogan.

Ci saranno entrambi in questa puntata che andrà in scena dall'Amway Center di Orlando, in Florida. Il primo per dare seguito al suo ritorno già avvenuto a SmackDown, il secondo per commemorare la scomparsa dell'Hall of Famer "Mean" Gene Okerlund.

Vi racconteremo come sempre tutto nella rubrica a cura di FOXSports.it piena di WWE News e Highlights, WWE-ek Raw. E ovviamente questi non saranno gli unici spunti di cui parlare. Già ufficiale infatti la prima puntata di "A moment of Bliss", il talk show di Alexa Bliss che avrà come ospite speciale la campionessa femminile di Raw, Ronda Rousey. Saranno messi in palio poi i titoli di coppia del roster rosso, con Bobby Roode e Chad Gable che dovranno difendere le loro cinture in un Lumberjack Match contro The Revival.

WWE Raw, Highlights 7 gennaio 2019

Le WWE News non sono ancora terminate: annunciata anche la presenza di Brock Lesnar, che dovrà vedersela con Braun Strowman in un faccia a faccia prima della Royal Rumble, il PPV di wrestling WWE in programma tra meno di tre settimane. Non ci resta dunque che iniziare il nostro racconto:

Rissa nel backstage tra Bobby Lashley e Seth Rollins

Prima ancora dell'inizio dello show, le telecamere ci portano nel backstage, dove Bobby Lashley e Seth Rollins danno vita a una rissa furibonda.

John Cena annuncia il suo ingresso nel Royal Rumble Match

Il leader della Cenation dà l'avvio ufficialmente alla prima puntata del 2019 annunciando il suo ingresso nella WWE Royal Rumble 2019, ma Drew McIntyre si intromette nel ritorno del 16 volte campione del mondo.

John Cena, Seth Rollins e Finn Balor vs Dean Ambrose, Drew McIntyre e Bobby Lashley

Un improvvisato Tag Team Match incendia il primo episodio di Raw del 2019.

Il tributo di Hulk Hogan a "Mean" Gene Okerlund

The Hulkster torna a celebrare la vita e la carriera del suo amico di vecchia data, "Mean" Gene Okerlund.

Bobby Roode e Chad Gable (C) vs The Revival

Raw Tag Team Championship Lumberjack Match

Con un'orda di Superstar a circondare il ring, The Revival sfidano Bobby Roode e Chad Gable per gli ambiti titoli di coppia di Raw.

Baron Corbin vs Elias

Elias prende la sua chitarra e annuncia la sua presenza nel Royal Rumble Match a 30 uomini. Successivamente The Living Truth prova a migliorare il suo score contro la sua nemesi, The Lone Wolf.

Faccia a faccia Braun Strowman e Brock Lesnar

The Monster Among Men entra in scena per un confronto con The Beast in vista del loro Universal Championship Match nella Royal Rumble 2019.

Apollo Crews ed Ember Moon vs Jinder Mahal e Alicia Fox

Un Apollo Crews come sempre molto atletico unisce le sue forze con The Shenom per affrontare i finalisti del WWE Mixed Match Challenge, Jinder Mahal e Alicia Fox.

A Moment of Bliss, con Ronda Rousey

La "premiere" del nuovo talk show di Alexa Bliss si trasforma in un caos quando Nia Jax e Sasha Banks si confrontano con la campionessa femminile di Raw, Ronda Rousey.

Sasha Banks vs Nia Jax

Winner Challenges Ronda Rousey for the Raw Women's Title

The Boss affronta The Irresistible Force con in palio l'opportunità di un Raw Women's Championship Match.

Dean Ambrose (C) vs Seth Rollins

Intercontinental Championship Falls Count Anywhere Match

L'auto-proclamato "Moral Compass of WWE" difende il titolo contro il suo ex fratello nello Shield, The Kingslayer.