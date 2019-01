Brutta disavventura per Polyana Viana: la lottatrice UFC si trovava in Brasile (suo paese natale) ed è stata aggredita da un ladro che ha provato a derubarla dopo averla minacciata. Un'esperienza di sicuro traumatica per lei che però si è rivelata altrettanto traumatica per il criminale.

La lottatrice ha infatti reagito al tentativo di furto prendendo a calci e pugni il ladro per poi stenderlo con una presa di sottomissione, tutto fra l'indifferenza dei passanti che non capivano cosa stesse succedendo. Ad avere la peggio nella colluttazione è stato proprio l'uomo come dimostrato dalle foto diffuse da Dana White, patron UFC.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt